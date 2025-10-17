Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La incógnita de David Martínez: qué pasará con el consejero del Sabadell que acudió a la opa de BBVA

La lógica invita a pensar que el empresario mexicano dejará su sillón en el máximo órgano de gobierno de la catalana tras la traición a Josep Oliu

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 17 de octubre 2025, 12:34

Comenta

Es un reconocido tiburón de las finanzas y actor protagonista en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Pero, esta vez, la jugada podría haberle ... salido mal. El empresario mexicano David Martínez, consejero dominical de la vallesana y su principal accionista individual con un 3,8%, sorprendió hace unas semanas al mercado al confirmar que acudiría a la llamada de Carlos Torres, en un movimiento que supuso un duro golpe para el máximo órgano de gobierno de la entidad y, sobre todo, para su presidente, Josep Oliu.

