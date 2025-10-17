La incógnita de David Martínez: qué pasará con el consejero del Sabadell que acudió a la opa de BBVA

Es un reconocido tiburón de las finanzas y actor protagonista en la opa de BBVA sobre Banco Sabadell. Pero, esta vez, la jugada podría haberle ... salido mal. El empresario mexicano David Martínez, consejero dominical de la vallesana y su principal accionista individual con un 3,8%, sorprendió hace unas semanas al mercado al confirmar que acudiría a la llamada de Carlos Torres, en un movimiento que supuso un duro golpe para el máximo órgano de gobierno de la entidad y, sobre todo, para su presidente, Josep Oliu.

Martínez, presente en el accionariado del banco catalán desde hace más de una década, acudió con todo a la opa. Pero la retirada de BBVA deja a su figura en una posición extremadamente delicada. ¿Cómo volver a sentarse en un consejo al que ha traicionado con su decisión?

De momento, en Sant Cugat mantienen silencio ante el futuro de esa silla en el consejo. «Por Dios. Hoy no es día para represalias; sigue un gran proyecto como es el del Sabadell y eso es de celebrar», se limitaba a asegurar este viernes el número dos del banco, César González-Bueno. Sin embargo, el propio consejero delegado ha repetido en numerosas ocasiones que el banco «hará lo tenga que hacer» cuando llegue el momento, que ya ha llegado.

En todo caso, fuentes conocedoras apuntan a que en la sede de Sant Cugat dolió de forma especial la decisión del empresario, muy apreciado por todos los directivos, aunque eso no se traduciría en echarle del banco. Más bien, esperan que la lógica se imponga y que sea Martínez el que anuncie que se va por sí solo, pues la tensión sería extrema tras una recta final de la opa en la que tampoco ha faltado un duro cruce de acusaciones.

La cúpula del Sabadell sembró ciertas dudas sobre posibles pactos secretos entre Martínez y BBVA, dejando abierta la duda a una posible marcha atrás del empresario. Y el propio Oliu llegó a indicar en un acto público que «entiendo que los clientes no sabes ni qué son, que eres un inversor de Wall Street y buscas maximizar beneficios«, a lo que le mexicano respondió con una dura carta en la que aseguraba que »hay maneras más constructivas para debatir los méritos de la propuesta que insultarme calificándome de ignorante«.

«Entiendo que hay muchas administraciones corporativas que naturalmente se sienten amenazadas cuando los accionistas tomamos las decisiones en nuestras propias manos», añadía en aquel momento.