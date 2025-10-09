Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA

BlackRock pasa del 7,25%al 7,37% del capital de la catalana en una semana marcada por la guerra de cifras y el fin del periodo de aceptación

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:15

Comenta

Se acabó el tiempo. Los accionistas de Banco Sabadell tienen hasta este viernes a las doce de la noche para decidir si, tras 17 largos ... meses de proceso, acuden a la opa de BBVA. Fuentes del mercado explican que es posible que la entidad vasca ya tenga en sus manos este mismo jueves los datos de buena parte de los institucionales y los grandes fondos, que han aprovechado las últimas horas para ajustar posiciones en el capital de la catalana.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Brutal agresión a plena luz del día en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 El Supremo ratifica la pena al condenado a 97 años de cárcel por fotografiar desnudas o en poses sexuales a 35 menores
  3. 3 El PSOE sale de dudas y facilita la moción de censura en Valsequillo
  4. 4 «No puedo dejar la ventana abierta por la noche»
  5. 5 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  8. 8 El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limita desde hoy el horario de las terrazas de Joaquín Costa
  9. 9 La viñeta de Morgan de este jueves 9 de octubre
  10. 10 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA

Los grandes fondos mueven ficha en Sabadell en el final de la opa de BBVA