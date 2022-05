Europa avala restituir de oficio todo lo pagado por las cláusulas suelo

Los consumidores afectados por las cláusulas suelo podrán cobrar todo que pagaron de más sin ningún tipo de fecha límite y sin ni tan siquiera reclamarlo. Así lo considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia conocida hoy. Así, falla que los tribunales nacionales que diriman un caso de cláusulas abusivas pueden examinar de oficio si hay una infracción y decretar la restitución íntegra de las cantidades abonadas indebidamente por esas cláusulas en una hipoteca, aunque el consumidor afectado no haya presentado un recurso.Esto siempre y cuando la falta de impugnación por parte del usuario no se deba a una «pasividad total» del mismo, según señala un veredicto que da la razón al consumidor tras una pregunta prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español.

La sentencia del TJUE se produce tras recibir una cuestión prejuicial del Tribunal Supremo español, referente a un caso en el que una consumidora que contrató una hipoteca con Banco CEISS (que pasó a formar parte de Unicaja) en 2006 reclamó diez años después, en 2016, esas cantidades pagadas por una cláusula suelo. En concreto, el contrato establecía que el interés del préstamo no bajaría nunca del 3% anual y, cuando el euríbor se desplomó en 2009, ese 'tope' impidió que el interés descendiera por debajo de ese porcentaje.

El periplo judicial comenzó cuando un juzgado de primera instancia de Valladolid dio la razón a la afectada y ordenó la nulidad y el reembolso, pero solo desde el 9 de mayo de 2013. La consumidora no reclamó entonces por cantidades anteriores porque en aquel momento esa era la doctrina del Supremo. Pero el banco presentó un recurso en julio de 2016 al no parecer conforme con las costas del proceso. Ese mismo año, la Justicia europea ya dictaminó que la doctrina del Supremo era contraria al derecho de la Unión, por lo que el banco tendría que devolver el dinero a la afectada desde el inicio de la hipoteca. Un año después, sin embargo, otra sentencia de Valladolid se limitó a dar la razón sobre las costas a la entidad, sin mencionar el fallo que beneficiaba a la consumidora.

Ante el galimatías generado, la afectada decidió reclamar ante el Supremo, que es el que finalmente preguntó al TJUE si en estos casos se deben aplicar principios como el de justicia rogada (que impide a un tribunal conceder algo no solicitado) o el de 'reformatio in peius' (por el que el resultado de un recurso no puede perjudicar al recurrente).