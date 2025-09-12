Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Elisa Ricón. RC

Elisa Ricón se incorpora a Cecabank como directora de Regulación

Aporta su experiencia y conocimiento del sector tras su trayectoria en organismos supervisores y en altas responsabilidades de representación institucional

C.P.S.

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:21

Cecabank ha incorporado a Elisa Ricón, procedente de Inverco, para liderar su equipo de Regulación. La entidad se encuentra inmersa en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2027 y, en este escenario, Ricón asume la responsabilidad de coordinar esta función transversal desde donde asesorará a las diferentes unidades de negocio.

Una de las grandes fortalezas de Cecabank es el conocimiento experto tanto de la operativa como de la regulación. La sólida trayectoria de Elisa Ricón está centrada en el ámbito regulatorio financiero, con más de 20 años de experiencia tanto en organismos supervisores como en altas responsabilidades de representación sectorial. Su carrera combina una profunda comprensión normativa, especialmente en instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, con una notable capacidad de interlocución institucional y posicionamiento en foros nacionales e internacionales.

Durante su última etapa profesional se ha afianzado como referente técnico y estratégico del sector ante reguladores y legisladores, tanto en España como en Europa. Ha gestionado equipos multifuncionales e identificado prioridades estratégicas, demostrando capacidad de análisis, agilidad de aprendizaje, credibilidad técnica y orientación a propósito.

«Estoy encantada de unirme a Cecabank para aportar mi experiencia en regulación y conocimiento de la industria a un banco mayorista líder, un reto que afronto con muchísima ilusión», ha afirmado Elisa Ricón.

