El consejero delegado de Banco Sabadell, Josep Oliu, junto al presidente del banco, Josep Oliu. EP

David Martínez, el consejero rebelde del Sabadell, intenta un acercamiento a Oliu tras el fracaso de la opa

El mexicano, con un sillón en la catalana y un 3,86% del capital, felicita a la entidad tras unas semanas de máxima tensión por su decisión de acudir a la oferta de la vasca

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:02

David Martínez, el consejero díscolo del Sabadell que acudió a la opa de BBVA, intenta limar tensiones con la cúpula de la catalana tras el ... fracaso de la operación. El mexicano, que se enfrenta a una situación extremadamente delicada en el consejo, ha remitido una carta a Bloomberg en la que felicita al Sabadell por su victoria y asegura estar «plenamente convencido» de la estrategia del banco en solitario.

