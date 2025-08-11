Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Última junta extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell para aprobar la venta de TSB. EP

BBVA irá hasta el final: próximos pasos en la opa para los accionistas del Sabadell

La CNMV aprobará el folleto en septiembre, abriendo el periodo de aceptación que oscilará entre 30 y 70 días

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 11 de agosto 2025, 18:18

La decisión de BBVA de seguir adelante con la opa sobre Banco Sabadell deja ahora la pelota en el tejado de los accionistas de ... la catalana que, más de 15 meses después de que se lanzase la operación, tendrán por fin la última palabra sobre la misma.

