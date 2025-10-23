Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 23 de octubre de 2025
Gloria Ortiz, consejera delegada de Bankinter. R. C.

Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial

La entidad supera el ritmo de crecimiento de 2024 pese a los bajos tipos de interés, con una subida del 10,6% en los ingresos por comisiones

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:08

Comenta

Bankinter estrena la ronda de resultados de la gran banca española con sorpresa para un sector que se enfrenta a una recta final de año ... de resultados récord pero, en principio ycomo anticipaban los analistas, a un menor ritmo de crecimiento. La entidad comandada por Gloria Ortiz se ha sacudido los complejos con un beneficio de 812 millones hasta septiembre, lo que implica un 11% más. Un ritmo mayor que el 7% del mismo periodo del año anterior. Eso sí, el resultado hasta junio crecía al 14,4%.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  2. 2 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  5. 5 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  6. 6 Canarias se une a la excepción gallega y la Aemet da la buena noticia para el resto de la semana
  7. 7 Buscan a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Sofocan un incendio en la cárcel del Salto del Negro
  9. 9 La viñeta de Morgan de este miércoles 22 de octubre
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial

Bankinter gana 812 millones hasta septiembre, un 11% más, con una fuerte actividad comercial