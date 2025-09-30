Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre

Banco Santander se suma a la fiebre del dividendo que ha vuelto a situar al sector bancario español entre los más generosos del mercado. El ... Consejo de Administración de la entidad ha acordado el pago en efectivo de 11,5 céntimos de euro por acción en noviembre con cargo a los resultados de 2025, lo que implica un aumento del 15% respecto al año anterior.

«Desde nuestro Investor Day del 2023, el dividendo en efectivo va camino de duplicarse, lo que demuestra el éxito de nuestra estrategia. Tenemos el objetivo de ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros del mundo con un crecimiento sostenible y de rentabilidad al tiempo que seguimos invirtiendo», apuntó la presidenta de la entidad, Ana Botín, en un comunicado.

Con esta decisión, el importe total que Santander devolverá a los accionistas como remuneración a cuenta de 2025 será de unos 3.400 millones de euros, en torno al 50% del beneficio del banco en el primer semestre, cuando ganó 6.833 millones de euros, un 13% más que en el mismo periodo de 2024.

De esa cantidad total de retribución, la mitad se abonará mediante el mencionado dividendo en efectivo de 11,5 céntimos por acción a partir del 3 de noviembre, mientras que los 1.700 millones restantes se distribuirán a través del programa de recompra de acciones lanzado en julio. Según indica la entidad, está previsto que la distribución final con cargo a los resultados de 2025 se decida y anuncie en el primer trimestre de 2026. Para entonces, ya se conocerán los resultados del ejercicio completo, con el objetivo de unos ingresos de unos 62.000 millones de euros.

El banco también ha recordado su plan de recompra de acciones como fórmula de premiar a sus accionistas. «La fortaleza en la generación orgánica de capital del banco, que llevó a alcanzar una ratio CET1 del 13% a cierre del primer semestre de 2025, se espera que permita la devolución a los accionistas de como mínimo 10.000 millones de euros en recompras de acciones -adicionales a la distribución ordinaria de dividendos en efectivo- con cargo a los resultados de 2025 y 2026 y al exceso de capital antes de lo previsto inicialmente.

La decisión del máximo órgano del Santander llega en un momento en el que el dividendo se ha convertido en la principal baza del sector para retener a los accionistas, que podrían empezar a sentir cierto vértigo tras el reciente periodo de subidas verticales en Bolsa de las entidades. En el caso del Santander, sus títulos suman una revalorización superior al 95% en lo que va de año.

BBVA y Banco Sabadell también han ampliado a niveles récord su generosidad con los accionistas, aunque en este caso en un contexto marcado por la opa y la urgente necesidad de mantener a los socios de la catalana cerca de sus respectivos intereses.

Aunque la banca española ha demostrado su capacidad para seguir generando capital y resistir los síntomas de desaceleración económica, la ola de resultados y dividendos récord también ha desatado algunas suspicacias dentro del Banco Central Europeo (BCE), encargado de vigilar cualquier posible fuga en los ratios de solvencia del sector. Este mismo verano, el organismo monetario volvió a advertir que las entidades de la región deberían aprovechar sus beneficios récord para engordar sus colchones frente a posibles shocks, como los que pudieran derivarse del impacto económico de la guerra comercial.

El principal temor del organismo es que las entidades sufran cierto deterioro de la calidad de sus activos ante un posible aumento de la morosidad que a su vez generaría un incremento de provisiones. Pero, de momento, la institución no ha puesto objeción -al menos públicamente- a ninguna de las mejoras anunciadas por los bancos españoles, a tenor de la sólida evolución de sus ratios de solvencia y capital.