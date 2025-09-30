Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Banco Santander eleva un 15% el dividendo y pagará 11,5 céntimos por acción en efectivo en noviembre

La entidad presidida por Ana Botín abonará en total unos 3.400 millones de euros a cuenta de 2025 entre 'cash' y acciones

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:49

Banco Santander se suma a la fiebre del dividendo que ha vuelto a situar al sector bancario español entre los más generosos del mercado. El ... Consejo de Administración de la entidad ha acordado el pago en efectivo de 11,5 céntimos de euro por acción en noviembre con cargo a los resultados de 2025, lo que implica un aumento del 15% respecto al año anterior.

