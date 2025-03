El banco le reclama a una clienta de más de 25 años un descubierto de un céntimo

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 10 de marzo 2025, 15:08 Comenta Compartir

A Sagrario Martínez, clienta de una entidad financiera desde hace más de 25 años, le han cobrado un descubierto (situación de números rojos en tu cuenta bancaria) en dos ocasiones de un céntimo por «un desajuste en la cuenta» y no haberla regularizado tiempo. «Es increíble, no me creo que haya tenido que ir al banco a reembolsar esta cantidad», denuncia esta señora desde el otro lado del teléfono.

Esta vecina de 75 años del Cruce de Arinaga reclama más «respeto» y «empatía» por parte de las grandes empresas ante personas jubiladas. «Tengo una edad ya avanzada, no pueden pretender que siga activa como lo fui antes, cada principio de mes voy a regular mi cuenta», apostilla.

El banco le alertó de este desajuste por mensaje telefónico. «Me llegó el aviso al móvil y no me lo podía creer», cuenta disgustada Martínez. En este banco no tiene domiciliada la pensión porque «no se lo merecen». «Me cobran 60 euros cada tres meses por no tener este subsidio», apunta. Una vez fue al banco a ingresar el céntimo, la cuenta se regularizó y todo volvió a la normalidad.

La explicación de lo que pudo ocurrir es sencilla. «Pasaron algún recibo de defunción o alguna comisión y se quedó ese descubierto, no me di cuenta y me llegó el aviso», explica esta pensionista enfadada por el trato recibido por la institución financiera.

Su indignación fue tal que puso una reclamación en el banco y una queja en el Banco de España. Su entidad financiera le respondió este lunes informándole que le devolverán el dinero en su cuenta en concepto de descubierto.