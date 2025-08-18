Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ciudadano pasa frente al escaparate de una sucursal bancaria. Félix Morquecho

La banca aprovecha el resurgir del mercado hipotecario para impulsar la venta de seguros

Las entidades buscan rentabilidad y fidelizar al cliente con estos productos que utilizan para bonificar los préstamos para vivienda

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:07

Están por todas partes. Bien a través de alianzas con los grandes grupos aseguradores o bien por sí solos, los bancos han encontrado en el ... negocio de los seguros una de sus mejores bazas para crecer en términos de volumen y alcanzar uno de los principales objetivos en un entorno de bajos tipos de interés: engordar su base de clientes vinculados.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 Hasta siempre, Atilio
  3. 3 El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
  4. 4 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según Pablo Llinares gerente de Turismo de Gran Canaria
  6. 6 El humor de Morgan de este domingo 17 de agosto
  7. 7 ¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías
  8. 8 El calor no cede en Gran Canaria: este lunes llegaremos a los 36 grados
  9. 9 Atentos al tráfico este lunes: se corta un tramo de Juan Manuel Durán en Las Palmas de Gran Canaria
  10. 10 «Es culpa de quien gobierna que la riqueza se distribuya tan mal»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La banca aprovecha el resurgir del mercado hipotecario para impulsar la venta de seguros

La banca aprovecha el resurgir del mercado hipotecario para impulsar la venta de seguros