El Pacto de Toledo avala la reforma de los autónomos pero critica las formas

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere evitar a toda costa una votación al límite en el Congreso de la reforma del sistema de cotización de los autónomos. No quiere que se vuelva a repetir lo que ha sucedido con las últimas leyes que ha llevado al Parlamento: la reforma laboral -en la que también participó pese a que el peso lo llevo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz- se aprobó por un voto erróneo del PP, mientras que la reforma de la pensiones y la nueva ley de planes de pensiones estuvieron al borde de ser rechazadas y no exentas de múltiples críticas.

Por eso, esta vez ha aprendido la lección y acudió este jueves a la comisión del Pacto de Toledo a presentar el nuevo modelo de cotización en función de los ingresos reales, tan solo un día después de alcanzarse el acuerdo con los agentes sociales y antes incluso de que sea aprobado el próximo martes en el Consejo de Ministros, con una prolija descripción de lo que será la nueva norma y una sonrisa que delataba su intención de hacer las paces.

Y resultó. La mayor parte de partidos políticos agradecieron este gesto y avalaron el nuevo modelo de cuotas progresivo que hará que la mitad de los más de 3,3 millones de autónomos paguen menos a la Seguridad Social, hasta el punto de poder tener un ahorro anual de cerca de 1.1.30 euros. Así, en vista de lo que declararon durante su turno de réplica, Escrivá afrontará después del verano una tramitación placentera en la que no, salvo sorpresa, será respaldada de forma mayoritaria por la Cámara.

Pero no todo fueron buenas palabras hacia el ministro y la reforma que presentó. Escrivá también recibió críticas de forma generalizada por el 'modus operandi'; esto es, por llevar al Congreso un texto de ley cerrado, en el que no se pueden realizar aportaciones y que, además, será tramitado a través de un real decreto ley, algo que genera controversia al entenderse que no tiene carácter de urgencia.