Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un autónomo, al frente de su pequeño taller de coches. Antonio López Díaz

El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes

El Gobierno avanza en las nuevas cuotas para desplegar a partir del año que viene y modificará el cese de actividad para mejorarlo

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:18

Objetivo cumplido: el nuevo sistema de cotización para los autónomos ha conseguido recaudar en su primer año de despliegue más que antes. Así se lo ... comunicó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales en la reunión que mantuvieron este lunes para avanzar en los nuevos tramos de cotización para el año que viene y siguientes, una reunión que han calificado como «positiva».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  3. 3 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  4. 4 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  5. 5 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  6. 6 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  7. 7 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
  8. 8 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  9. 9 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa
  10. 10 Valsequillo vibró con su Perro Maldito

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes

El nuevo sistema de cotización de los autónomos recauda más que antes