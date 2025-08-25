Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de gobierno, en directo: la inmigración centra el arranque del curso político
Negocio familiar cerrado. Ivan Arlandis

Los jueces abren la puerta a perdonar la deuda pública de los autónomos

Varias sentencias permiten cancelar deuda pública más allá del límite de 10.000 euros con Hacienda y la Seguridad Social

José A. González

José A. González

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:22

Cada vez hay más resoluciones que cuestionan los límites de la Ley de Segunda Oportunidad. En concreto, se centran en los 10.000 euros de ... deuda con Hacienda y Seguridad Social que marca el artículo 489.1.5º del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, que refundió la Ley 25/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. Hasta ahora, los autónomos y personas físicas sin actividad podían, dependiendo de cada caso, ver totalmente canceladas sus deudas con bancos y entidades privadas, pero en el caso del crédito público, si se superaba ese límite quedaba fuera y «eso contraviene el espíritu de la directiva europea», señalan las patronales de los trabajadores por cuenta propia.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sánchez y su esposa, de buceo en Lanzarote
  2. 2 Dos bebés y ocho niños, rescatados en un cayuco en Arguineguín
  3. 3 Dos muertos y una mujer en estado crítico tras un atropello en La Gomera
  4. 4 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  5. 5 Un hombre fallece ahogado en Lanzarote
  6. 6 Ofensiva total con Viera y Lukovic
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 25 de agosto
  8. 8 Los meses con más olas de calor en Canarias son agosto, septiembre y octubre
  9. 9

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  10. 10 Una luz en el duro camino de la fibromialgia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los jueces abren la puerta a perdonar la deuda pública de los autónomos

Los jueces abren la puerta a perdonar la deuda pública de los autónomos