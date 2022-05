El Gobierno se abre a retrasar el nuevo sistema de cotización de los autónomos

«No vamos a hacer una reforma con prisas y equivocada». Con estas palabras, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, mostró este miércoles la predisposición del Gobierno a retrasar la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que lleva gestándose ya desde hace varios años y por diferentes ejecutivos de forma fallida. El Gobierno se había fijado la fecha de finales de junio para tener diseñado y aprobado el nuevo sistema de cotización para los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España, para que entrase en vigor de forma progresiva a partir de 2023 y estuviera plenamente operativo en 2031, tras un periodo transitorio de nueve años.

Así lo había pactado en el acuerdo de pensiones aprobado el pasado verano y a su vez se lo había comunicado a Bruselas dentro del plan de recuperación y resiliencia. Y con este horizonte había trabajado. Hasta ahora. El bloqueo en las negociaciones -desde el pasado 28 de febrero no se ha convocado a la mesa a las diferentes asociaciones que representan al colectivo- y un acuerdo que se antoja casi imposible en el corto plazo, complicado a su vez por el incierto escenario económico que deja la guerra en Ucrania y la escalada de precios, ha llevado al Ejecutivo a cambiar de discurso.

Ahora se conforma con firmar antes de que finalice el primer semestre un «acuerdo de mínimos», que en cierta medida podría ser prácticamente el mismo que el que se pactó el pasado mes de julio, pero «no va a ser que la reforma esté plenamente desarrollada antes de junio», reconoció en declaraciones a periodistas el número dos de José Luis Escrivá, que señaló que el horizonte pactado con Bruselas son nueve años. «Queremos agotar las posibilidades de llegar a un acuerdo», resaltó.

No obstante, matizó que «los hitos» que tienen comprometidos con Europa se van a cumplir, pero que esto no implica tener establecidos los tramos de cotización de los autónomos. Es más, incluso abrió la mano a que esto no implique una modificación en las cuotas para los autónomos en función de los ingresos reales el año que viene, sino que se incluyan en los Presupuestos para 2023 las nuevas cuotas, como se ha hecho hasta ahora.

Lo que podría aprobarse antes de junio serían más elementos formales, como los que ya están en marcha, es decir, aflorar cuáles son realmente los rendimientos netos de los autónomos gracias al cruce de datos entre Seguridad Social y Hacienda, saber por cuánto van a cotizar, cuáles son sus bases de cotizazión...

Cambios en las pensiones

El ministro Escrivá también tiene pendiente otra negociación que se atisba ardua: la segunda fase de la reforma de las pensiones, que incluirá cambios en el periodo de cálculo -previsiblemente hacia una nueva ampliación del número de años que se utilizan para el cómputo, incluso que sean todos los cotizados- y en las báses máximas de cotización, según reiteró a Bruselas en el plan de estabilidad enviado la semana pasada.

Además, el secretario de Estado avanzó que el objetivo del Gobierno es establecer cuál es la fórmula de revalorización de las pensiones mínimas, puesto que en los últimos años se han subida más que las ordinarias. «Queremos que esa mejora diferencial de las pensiones mínimas no sea meramente discrecional, sino que cvenga dada de una serie de indicadores, como pudiera ser una cesta de consumo diferencial u otros elementos», explicó Arroyo.