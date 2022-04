Algo molesto por los dimes y diretes que circulan en torno a la negociación del nuevo sistema de cotización de los autónomos, Eduardo Abad (Villagarcía de Arousa, Pontevedra, 1972), presidente de UPTA, apuesta por dejar a un lado el ruido generado en torno a este tema y sentarse a modificar un modelo que, a su juicio, es totalmente injusto y sobrecarga a quienes menos ganan.

–Vaya lío se ha montado con la negociación del nuevo RETA.

–Este lío le interesa a quienes no quieren que salga adelante una modificación para tratar de cambiar un sistema que debe ser justo y que en estos momentos no responde precisamente a eso que nosotros llamamos y decimos que debe ser la justicia contributiva, la solidaridad y el sostenimiento.

–¿El ministerio ha estado negociando con ustedes este último mes y medio?

–Nosotros nunca hemos dejado de mantener conversaciones con el ministerio, pero independientes del resto de organizaciones. No ha habido reuniones conjuntas.

–¿Y se ha puesto encima de la mesa alguna propuesta, aunque sea de forma extraoficial?

–No tenemos ninguna propuesta del ministerio. No ha puesto ningún documento encima de la mesa, ni de forma oficial ni extraoficial.

–¿Es cierto que el ministerio ha descartado una reforma definitiva para los próximos nueve años y opta ahora por una reforma para los tres próximos años?

–No. El ministerio ha propuesto nueve años y nosotros decimos que nueve años para adaptar este sistema es una auténtica barbaridad.

–¿Es posible pagar una cuota de 240 euros cuando se ingresan 600 euros al mes?

–Ahora mismo están pagando 294 euros. Eso es lo que no tiene sentido. Supondría una rebaja de más de 700 euros al año. Desde luego, no sé si es una rebaja terrible pero es una ayuda.

–Y esa cuota de 600 euros para los que más ingresan, ¿le parece adecuada?

–Se queda corta. Debe ser superior.

–¿Ve posible llegar a un acuerdo con todas las organizaciones?

–Las tres organizaciones de autónomos estamos de acuerdo en que el actual sistema es fallido. Por fin después de tanto tiempo la patronal ha entendido que es necesario cambiarlo. Esperemos que el ministerio nos convoque para reanudar las mesas de negociación y así podremos intercambiar puntos de vista. Ojalá lleguemos al suficiente consenso para que se pueda cambiar este modelo de cotización.

–¿Es difícil negociar con Escrivá?

–Es difícil negociar con el Ministerio de Seguridad Social en su conjunto. Y el ruido siempre distorsiona la realidad. Los que viven en el ruido, los que exaltan a los autónomos sin necesidad, no facilitan para nada los puntos de encuentro. Las modificaciones deben ser tomadas desde el objetivo de mejorar a la mayoría de los ciudadanos. Necesitamos Gobiernos valientes, que no sean timoratos y que adopten las decisiones con un objetivo claro: defender siempre a aquellos que peor lo están pasando. En el tema de las cotizaciones, deben tomarse las decisiones que mejoren la situación de los autónomos mileuristas y que no se preocupen tanto de aquellos que ganan cantidades astronómicas, porque al final estos son los únicos que se benefician de un sistema de cotización que está podrido.