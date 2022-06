Los autónomos iniciarán 2023 con unas cotizaciones similares a las actuales Las cuotas del nuevo sistema se establecerán en los Presupuestos de cada año y Escrivá abre la puerta en la nueva norma que ya ha redactado a no aplicarlas en enero

Importante paso adelante en el nuevo sistema de cotización de los autónomos en función de los ingresos reales. El Gobierno por fin ha dado forma a la propuesta que hasta ahora había ido desgranando verbalmente en la mesa del diálogo social y ha redactado ya el anteproyecto de ley por el que se establece el nuevo modelo de cotización y que envió el pasado sábado por la mañana a los interlocutores sociales. Se trata de 74 páginas en las que deja clara la «obligación» de los más de 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia de cotizar a la Seguridad Social «en función de los rendimientos anuales obtenidos en el ejercicio de sus actividades económicas o profesionales», según consta en el texto al que ha tenido acceso este periódico.

Para ello, los autónomos deberán elegir la base de cotización mensual que correponda en función de su previsión de rendimientos netos anuales, dentro de una escala de bases, limitadas por una base mínima y una base máxima para cada año, que, no obstante, deja abiertas para que se fijen anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Su idea es incluir en este proyecto de ley el nuevo cuadro con las cuotas que habrán de pagar los autónomos los próximos tres años, pero, no obstante, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, deja la puerta abierta a no consensuar antes de que termine junio los trece tramos de cotización que pretende implantar con cuotas entre 250 euros y 550 euros, según la última propuesta que hay encima de la mesa que, sin embargo, cuenta con el rechazo frontal de la CEOE. Este es el cuadro que habrá estado también la reunión de hoy encima de la mesa, pero cabe la opción también de que no se incorpore ahora a la norma y se establezca así en los presupuestos que están pendientes de elabora.

En cualquier caso, para garantizar una aplicación suave, el anteproyecto recoge que durante el año 2023 «los trabajadores autónomos cotizarán por la base de cotización de las previstas en la escala establecida en dicho apartado que más se aproxime, por exceso o por defecto, a aquella por la que viniesen cotizando en diciembre de 2022». Es decir, que el Ejecutivo abre la mano a no aplicar plenamente el nuevo sistema en enero, sino que el año que viene, año electoral, las cotizaciones de este colectivo sean similares a las actuales.

Lo que sí destaca la norma es que el objetivo final del Gobierno es incrementar porgresivamente la base mínima de los autónomos en 2023, 2024 y 2025, para equipararse a la base mínima del Régimen General el 1 de enero de 2026. Y es que existe una brecha entre ambos regímenes, puesto que mientras que la bse mínima de los asalariados se sitúa en los 1.166,7 euros, la de los autónomos es 966 euros.

El texto incluye además que los autónomos podrán cambiar hasta seis veces al año de sistema en función de cuánto ingresen con el objetivo de que cotizaciones de acercarse lo más posible a sus rendimientos netos. En cualquier caso, una vez finalizado el ejercicio, el sistema incluye una corrección automática de forma que si el autónomo ha elegido una base superior a sus ingresos, el sistema le devolverá lo sobrecotizado, meintras que si ha pagado menos de lo que ha ganado deberá ingresar la diferencia.

Cuatro tipos de paro

Por otra parte, el real decreto que pretende aprobar próximamente el Gobeirno incluye lo que ya adelantó la pasada semana este periódico: un nuevo esquema de protección social para los autónomos con cuatro modelos distintos de cese de actividad, el denominado 'paro' de los autónomo. Así, el cese de actividad extraordinario que se puso en marcha durante la pandemia se convertirá en permanente para aquellos casos donde se requiera de un rescate extraordinario, como por ejemplo el cierre de la hostelería que se decretó durante esta crisis sanitaria.

Por su parte, el tradicional cese de actividad ordinario -hasta ahora la única prestación existente- se reestructura y amplía a tres esquemas diferentes: el cese de actividad sectorial, para sectores que puedan estar especialmente damnificados por el motivo que sea; el cese ordinario de fuerza mayor, para los autónomos que tengan una situación de debilidad o fragilidad en su negocio; y, a su vez, habrá un reforzamiento para todos los autónomos que de manera temporal tengan que suspender su actividad.En cualquiera de estos esquemas de protección el autónomo percibirá el 50% de su base de cotización durante seis meses y tendrá que demostrar una pérdida de facturación del 75% y rentas inferiores al SMI.