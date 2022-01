Apenas 200.000 autónomos están exentos de hacer la declaración de la renta

La negociación del nuevo sistema de cotización de los autónomos basado en los ingresos reales continúa estancada. La cuarta reunión que ha mantenido el Gobierno con los sindicatos mayoritarios y las principales asociaciones que representan al colectivo ha terminado «sin avances», según fuentes presentes en el encuentro.

No se ha presentado ninguna nueva propuesta y la reunión ha sido meramente técnica, en la que se ha debatido sobre la propia definición de lo que son ingresos reales y la distribución del colectivo en función de los tramos, algo que genera dudas entre algunas organizaciones.

El Ministerio dirigido por José Luis Escrivá sostiene que su concepto de rendimientos netos puede equiparse al de ingresos reales ya que de los más de 3,3 millones de autónomos que hay en la actualidad apenas 200.000 están exentos de hacer declaración de la renta. Es decir, que para el diseño del nuevo sistema se ha tenido en cuenta los ingresos de más de 3,1 millones de trabajadores por cuenta propia.

«Tenemos perfectamente dibujado el mapa de los contribuyentes para determinar cuáles son los ingresos de las rentas de trabajo para determinar la actividad económica», señala Eduardo Abad, presidente de UPTA, algo que no comparte la organización ATA, que defiende que el punto de partida no es válido ya que los rendimientos netos en los que se basa no incluyen ni amortizaciones ni provisiones en caso de morosidad, por lo que no son equiparables a ingresos reales.