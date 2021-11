El autodespacho del comercio electrónico será obligatorio desde este lunes sin que sea viable A partir del 15 de noviembre las compras por internet de bajo valor están sujetas al H7, sin embargo, no es posible realizar el trámite

El próximo 15 de noviembre será obligatorio realizar el autodespacho en las compras en internet de bajo valor mediante el formulario H7 y sin embargo, el sistema que arrancó el 1 de julio aún no lo permite. Tras cuatro meses de pruebas la declaración de bajo valor sigue siendo un imposible para los usuarios debido a que el código de referencia que deben introducir en el formulario H7 no es el que facilita el vendedor sino otro que únicamente tiene la empresa de transporte y que es el que declara cuando la mercancía llega a Canarias. Hasta 48 euros puede llegar a pedir para facilitar ese número al usuario de cara a que haga el autodespacho.

El nuevo sistema surgió como forma de liberar a los usuarios de los cobros abusivos de los transportistas, que realizaban de forma automática el levantamiento de la mercancía y la entregaban en la vivienda sin dar opción al usuario, pero no ha funcionado. «Desde el 1 de julio todo ha ido a peor. El autodespacho no se puede hacer porque el transportista no está dando el código para poder hacerlo. Hasta 150 euros tienes que pasar por el transportista sí o sí y pagar», indica Víctor López, administrador el grupo de Facebook 'Autodespacho Canarias: Simplificar el trámite de aduanas e importación', que se ha convertido en un referente y un abanderado en la defensa de los usuarios del comercio electrónico de las islas.

EVOLUCIÓN Primer paso En 2017 se aprobó la exención del DUA y del IGIC para las compras inferiores a 150 euros.

Activación Esta decisión animó las compras por internet aunque empezaron los problemas con los transportistas

Cobros Dejaron de tramitar el DUA pero inventaron nuevos conceptos de cobro para mantener los ingresos

Sistema El conflicto ha seguido hasta ahora que el Gobierno ideó el H7 para evitar cobros abusivos. No ha funcionado.

Para López, la solución pasa por obligar al transportista a declarar como referencia ante la Agencia Tributaria cuando la mercancía entra en Canarias el número de envío que da el vendedor y que tiene el usuario desde el momento en el que hace la compra. Es por esta razón que los usuarios de internet presentarán hoy a través del grupo socialista canario una proposición no de ley que busca hacer factible el autodespacho.

Según reza en la PNL, se demanda a la Consejería de Hacienda que obligue a todos los transportistas y operadores de paquetería y postal de Canarias a declarar el número de envió original que aporta el vendedor, al fin de garantizar que los usuarios puedan hacer el autodespacho.

También se solicita que la Agencia Tributaria Canaria permita el despacho por el modelo-040 cuando la mercancía o paquete, según el seguimiento de Correos, se encuentre ubicada en el Centro de Tratamiento Automatizado de Correos en Gran Canaria o en Tenerife, y no en situación de reparto o intento de entrega. Los usuarios se están encontrando también con este problema a la hora de tramitar sus paquetes.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, mostró ayer su convicción de que el comercio electrónico «va a ir a mejor» en las islas una vez que salga adelante la PNL. Según indicó, por conversaciones que ha mantenido con el actual equipo de la Consejería de Hacienda se está trabajando para dar solución a las demandas de los usuarios de comercio electrónico. Según explica, la Agencia Tributaria Canaria baraja coordinarse con la estatal (AEAT) para modificar el formulario H7 de cara a conseguir que sirva el código del vendedor. «Es la solución más viable pero hay que esperar a ver si la AEAT lo ve factible y luego, tampoco sé si se tardará días, semanas o meses en lograrse», indica Lavandera.

El portavoz del grupo socialista destaca el trabajo que está haciendo la Consejería de Hacienda para mejorar el comercio electrónico. «Se está trabajando para tratar de solventar los problemas que se están generando», indica, que se pone del lado de los usuarios. «No podemos hacer que las islas sean cada vez más islas», señala.

