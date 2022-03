Atrapadas en el ERTE durante dos años «y lo que quede»

Silvia Espantoso y Montse García entraron en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en marzo del 2020 y hoy, dos años después, siguen en él. En el caso de Silvia, gallega que lleva 22 años residiendo en Lanzarote, su 'parón' laboral llegó días después del estado de alarma y del confinamiento, una vez que los turistas que se alojaban en el hotel en el que trabaja fueron saliendo y regresando a sus países.

Desde entonces y hasta ahora el establecimiento aún no ha reabierto sus puertas y no lo hará a corto plazo puesto que tiene proyectada una rehabilitación que aún va a demorar ocho o diez meses más la vuelta de Silvia al trabajo. Hasta finales de este año o principios del 2023 Silvia, que es camarera de pisos, no se reincorporará. Su ERTE covid se transformará en las próximas semans en un ERTE ETOP y ella seguirá 'atrapada' en él hasta nuevo aviso. «Menos mal que soy una persona que procura siempre tirar para adelante pero ha sido muy duro», indica Silvia, que reconoce que en su caso «la suerte» ha sido que su marido ha seguido trabajando «y entraba un segundo sueldo en su casa».

«Hemos pasado meses muy complicados, sobre todo en un momento en el que mi marido cambio de empresa y estuvo tres meses sin cobrar. Ahí tuvimos que hacer malabarismos para llegar a final de mes», indica Silvia, que tiene dos hijos de 19 y 14 años que están estudiando.

« Cuando estás en ERTE tienes que quitarte de muchas cosas porque cobras el 70% del sueldo y no es lo mismo percibir casi 1.500 euros que 900. Está la hipoteca, el agua, la luz... Además, siempre vienen gastos inesperados», apunta. Cuando entró en el ERTE, por ejemplo, su hijo se estaba sacando el carné de conducir y al final fueron los padres de Silvia y su hermana las que se lo acabaron pagando.

«Han sido meses de ansiedad, de incertidumbre por lo que vendría y metida en casa. Tuvimos que recortar muchas cosas como el gimnasio y a la hora de hacer la compra, racionas más. No compras tan alegremente. Tienes que organizarte de otra forma para reducir el gasto», dice Silvia. Estas navidades, por ejemplo, en su casa hubo Papá Noel pero no Reyes y los regalos fueron «detalles». Según afirma tiene «muchas ganas» de volver a trabajar. «Mi trabajo es muy duro pero tengo ganas de empezar. A ver lo que queda», apunta Silvia, que está deseando volver a trabajar y a cobrar la totalidad del sueldo. Cuando llegue ese momento uno de los proyectos que tiene es hacer obras en la casa y cambiar el baño. «Estoy esperando a tener algo de dinero para hacerlo», indica.

Montse García trabaja en una agencia de viajes en Tenerife. Ella entró en el ERTE en marzo del 2020 y estuvo en él de forma total hasta julio. A partir de ese mes su ERTE fue parcial y desde entonces trabaja cuatro horas al día. «Al menos voy a la oficina y estoy activa. Ha sido mi salvación» indica Montse que vive con su hijo de 22 años, que está estudiando.

Afirma que la prórroga de los ERTE al sector de las agencias de viajes, aprobado la semana pasada, fue un alivio para ella. «Es fundamental hasta que el sector se recupere del todo y lo va a hacer. Con la pandemia muchas personas se han dado cuenta de que las agencias funcionan. Hemos devuelto todo, hemos cumplido, otros no», afirma Montse, que está deseando recuperar la jornada completa y el 100% del salario.

«El ERTE ha sido un parón total que te obliga a replanificar tu vida y aparcar proyectos. Te permite vivir pero nada más. Cuando cobre todo mi sueldo me permitiré cosas que ahora me he quitado como volver al gimnasio o cambiar de coche», manifiesta.