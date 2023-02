«Atacar el Aiem es atacar el REF, que va en beneficio de toda Canarias»

-¿Cuál ha sido el balance de la industria canaria en 2022, un año marcado por la subida de costes?

- Hemos conseguido ir amortiguando las adversidades que han ido viniendo. No solo fue el 2022 un año de subidas. Ya desde el segundo semestre de 2021 sentimos un incremento rápido de los costes del transporte de mercancías y en Canarias afecta mucho porque todo viene vía marítima o aérea. Un incremento de la demanda mundial llevó a la subida de fletes y aquí nos afectó directamente. También en 2021 sufrimos el alza de la electricidad. La industria es consumidora intensiva de electricidad y combustible y por tanto, nos vimos muy afectados. Las materias primas también subieron en 2021 y 2022.

–¿Cómo lo sortearon? ¿A base de recortar márgenes o con subida de precios? ¿o con un poco de todo?

–Principalmente a costa de los resultados de las empresas y de los beneficios y más de uno llegó a números rojos debido a que el incremento de los precios fue imprevisto y rápido y ha durado en el tiempo más de lo que se preveía. El sector ha intentado retrasar lo máximo el traslado del encarecimiento de materias primas y productos a la espera de una bajada de precidos.

–¿Qué prevén para 2023?

–Este año, en cuanto a los resultados de las empresas, consideramos que se va a volver a actividades económicas previas a la pandemia. En 2022 aún no alcanzamos los volúmenes ordinarios. Confiamos en que este año se alcance y repercuta en un mejor funcionamiento de nuestras empresas. Por otro lado, estamos apreciando una disminución de los precios de materias primas. Aunque está lejos de los niveles de 2019 ya se están relajando y nos da cierta estabilidad para esperar a que en algún momento se puedan reducir. El precio de la electricidad también ha bajado sensiblemente. Aunque puede haber nuevos picos al alza no estamos ya al nivel del primer semestre de 2022.

Inflación «Se está aprovechando un problema general de alza de precios para ir contra el Aiem»

-¿Entienden que este año se pueda ir a bajadas de los precios y cierta relajación de la inflación?

–Entendemos que sí. Cada empresa tiene su estructura de precios pero todos más o menos tenemos la misma. Si bajan las materias primas y demás y hay competencia en el mercado, todos nos tendremos que adecuar los precios. Entendemos que conforme vaya esto bajando los precios vuelvan a su sitio. No volverán de donde venimos porque hay variables que se quedan como las actualizaciones de tablas salariales pero sí habrá cierta relajación.

-En los precios de la cesta de la compra, ¿qué peso tiene el Aiem?

– No tengo el dato de cuánto repercute pero sí tenemos el dato de que en 2022 el alza del IPC de alimentación de Canarias ha sido cuatro décimas más bajo que la media nacional. Además, el IPC en Canarias es más bajo que el nacional, con lo que no ha tenido un impacto negativo.

–Pero hablamos de un IPC en tasa interanual, la evolución de 2022 frente a 2021 y el Aiem lleva muchos años en Canarias, con lo que el efecto no es visible en la evolución del IPC de un año.

– Sí pero a pesar de todo, la variación de precios en Canarias es más baja. De todas formas, de la cesta de la compra los que tienen que hablar son el sector de la distribución comercial.

- ¿No tienen entonces ningún dato de su repercusión?

– Solo que la recaudación del Aiem supone 65 euros al año por consumidor de Canarias, ya que incluye la población flotante, considerando que hay de media 300.000 personas por el turismo. El Aiem supone el 0,8% del producto importado en general, no solo de la alimentación.

Transparencia «El Gobierno debería ser transparente y facilitar los datos para acabar con elucubraciones»

– Cuando se habla del Aiem en las islas da la sensación de que existe temor a hablar abiertamente y dar una opinión.

- No creo que sea temor. Hay objetividad por lo que supone el Aiem. Aunque el resto de los sectores considere que puede tener efecto sobre los precios en conjunto creen que es bueno y lo defienden. El Aiem existe para proteger a las producciones locales y lo que hace es que exista una economía diversificada en Canarias y que haya actividad industrial, agrícola y ganadera. Tenemos que seguir contando con estas actividades. No olvidemos que la industria, por ejemplo, da empleo a 50.000 familias que son consumidoras de los comercios de Canarias. El Aiem está además dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF). Atacar al Aiem es atacar el REF que está concebido para adecuar Canarias a las condiciones del continente, y va en beneficio de la sociedad canaria, su mejora y su progreso .

– Nueva Canarias exculpa al Aiem de que Canarias tenga la cesta de la compra más cara y responsabiliza de ello a los distribuidores, a los que acusa de «estar forrándose». ¿Se trata de buscar culpables en los precios?

–A lo mejor se ha aprovechado un problema universal, una circunstancia mundial como el incremento de las materias primas y de la energía y que deriva en la inflación, para atacar el Aiem. De otra forma no le vemos el sentido. El arancel como política económica se da en muchos territorios y se daba antes de las inflaciones disparadas, que son por otro motivo. En Canarias se está aprovechando los precios altos para relacionarlo con el Aiem. Que después haya miembros de distintos gobiernos que relacionen los precios con el lucro de algunas empresas e incluso poniendo nombre, nos parece que está fuera de lugar. Es alimentar el fuego y desviar el debate. No tiene sentido. En Canarias la distribución comercial tiene más competencia y enseñas que en territorio peninsular y esto hace que tengan que ser más competitivos en precio. No creo que puedan lucrarse mucho, sobre todo con la subida que se ha producido en la energía y las materias primas. Todas las empresas en estos momentos estamos en modo subsistencia, ganando lo necesario o perdiendo lo menos posible cuando toque perder. Esto es lo que ha pasado en 2022, que hay empresas que han perdido dinero pero queremos mantener el empleo.

-¿Consideran una buena opción para contener los precios toparlos, como propone NC y antes la ministra Yolanda Díaz?

– No. Aplicar medidas intervencionistas no es conveniente. Es necesario que haya competencia y que cada uno seamos más eficientes para ser más competitivos con los precios que ofrecemos. Si se establecen topes nos podemos encontrar con situaciones como se dan en otros destinos y que incluso haya mercado negro y esto no es deseable. Dará lugar a falta de suministro, además el producto será más caro y menos accesible para la población y mientras habrá desabastecimiento en los puntos de venta en los que están topados los productos.

Cesta de la compra «La solución a los precios de la cesta de la compra no es toparlos. Tendría consecuencias»

–Apunta que no es conveniente tomar medidas intervencionistas pero el Aiem en sí mismo es intervencionista.

– No, no, el Aiem es una medida de protección y las hay similares en otros países y mercados para proteger a las producciones locales. ¿Qué pretende la UE con aranceles a mercancías de terceros países? Pues que se mantenga la producción de sus países. Incluso se está promoviendo la relocalización industrial y para ello hay que dar facilidades de manera que seamos autosuficientes y no dependamos de terceros países como ocurrió en marzo del 2020. Canarias no interviene el mercado sino facilita determinadas actividades para que se genere empleo y riqueza. Algo tan sencillo como el que se mantenga el territorio. Si no se apoya la producción agrícola y ganadera en Canarias ¿qué sería de nuestro territorio? El Aiem favorece la sostenibilidad de Canarias y hace que se reduzca la huella de carbono porque hay producto de kilómetro cero.

–¿Considera que el Gobierno de Canarias debería cambiar su estrategia a la hora de hablar del Aiem y aportar más transparencia?

- Sí, estamos de acuerdo. Nosotros también pedimos esa transparencia. Para empezar porque nosotros también queremos conocer los datos. Asinca siempre presume de fundamentar muy bien sus propuestas y opiniones y buscar soluciones para la mejora de la sociedad canaria. Sin datos esto es difícil. Cuesta encontrar los datos y que lleguen. La transparencia es un ejercicio sano. No se deben generar dudas. Si la información está será objetiva. Sin ella dará lugar a elucubraciones y especulaciones. Desde Asinca también pedimos tener la información sobre las importaciones de Canarias.

– Ahora es el Aiem pero hace unos meses eran los ganaderos de Canarias los que se quejaban del REA y de que en el reparto de sus 80 millones eran los industriales los que salían favorecidos ¿Qué ocurre que siempre son blanco de las críticas de otros sectores?

–Posiblemente porque desde el sector industrial queremos ser positivos y constructivos. No consideramos justo actuar de manera que se perjudique a otros sectores económicos de Canarias porque lo que sea bueno para otros es bueno para Canarias y el sector industrial. El sector industrial lo que hace es trabajar en silencio a favor de todos. El Aiem está en el REF, como decía antes y el REF beneficia a todos los sectores económicos de Canarias y a todos los canarios, no solo a la industria. Ahora si nos quieren señalar a nosotros, ahí cada uno. En 2021 el Gobierno de Canarias repartió 1.144 millones de fondos europeos y repartidos por el Gobierno de España. De esta cantidad muy poco fue al sector industrial. Como mantuvimos la actividad durante la pandemia, aunque menor, no cumplíamos el requisito de reducir ventas en un 30%. En general la industria quedó en un 25% de caída de vetnas. Eso fue un golpe tremendo en una industria en la que los márgenes son muy bajos y se apoyan el volumen. Si se reduce el volumen la cifra lleva a resultados negativos y así todo, no pudimos beneficiarnos de un dinero que fue a todos los sectores económicos de Canarias.

–¿Estarían dispuestos a una revisión del Aiem?

–Lo primero que hay que decir es que el Aiem se revisa y se supervisa con cierta periodicidad y se justifica, y esto va a un informe de la Unión Europea. Este tributo está fiscalizado. Ahora, si me pregunta por una revisión, sí estamos dispuestos aunque hace poco se hizo una y se sacaron varios productos. Asinca y otras organizaciones participamos activamente en la construcción del Aiem, metiendo y sacando partidas y lo hacemos desde hace muchos años. Son más de 40 años de este arancel que es una política económica muy extendida en todos los mercados, no solo en Canarias. La UE ya tiene aranceles para proteger sus producciones comerciales. Hay que decir que es la UE la que lo aprueba y que se revisa periódicamente. En Asinca contribuiremos a mejorar esta medida.

- La industria canaria tiene parte de su capacidad productiva ociosa. ¿Qué hace falta para aumentar las producciones actuales? ¿Más apoyo del turismo?

– Desde Asinca pedimos el apoyo de todos los sectores y de las administraciones públicas. Llevamos años pidiendo que en los pliegos de licitación de las distintas administraciones se pueda ponderar en mayor medida aquellos productos y servicios que vengan de empresas canarias que estén en Canarias generando empleo y no se hace. También se lo pedimos al sector turístico y nos consta que hay empresas que lo hacen pero necesitamos más. Tenemos mucho recorrido. También pasa con la distribución comercial. Nos apoyan pero aún podemos tener más crecimiento. El consumidor canario también nos apoya y nos elige. Lo que podría ocurrir es que el fabricante nacional o internacional viniera y produjera en las islas su producto y fabricara sus marcas en Canarias. O con esa capacidad ociosa que se establezcan alianzas entre operadores del continente y fabricantes canarios para fabricar y suministrar aquí sus marcas.