EL C.C. Las Arenas cumple 29 años

Martes, 18 octubre 2022, 13:39

En noviembre de 1993 se inaugura el centro comercial que se convertiría en un referente en toda Canarias. Millones de visitantes lo confirman cada año. Y es por y para ellos, que Las Arenas ha dado el pasado fin de semana el pistoletazo de salida a su gran campaña de Aniversario, a través de un acto de inauguración muy simbólico y significativo.

Nunca antes habían celebrado una campaña tan grande como esta, que comenzó el 14 de octubre y que estará vigente hasta el 11 de noviembre, sumando veintinueve días con miles de premios directos, desde cenas en sus restaurantes, pasando por entradas de cine o partidas de bolos, hasta material deportivo, móviles, tablets y televisiones. Incluso, cheques regalo como el que se llevó una clienta el pasado sábado de 500€. «Estoy encantada, vine a comprar unos zapatos y me llevo esta sorpresa. Quinientos euros no se ganan todos los días, me vienen genial», nos explicaba.

Además, los visitantes del centro pueden participar en un sorteo final de un Kía Sportage valorado en más de 20.000€, un crucero por Islas Griegas y Croacia, estancias en Hoteles HD en régimen de todo incluido o un super ordenador. Como decimos este año Las Arenas tiene la mayor tómbola de su historia.