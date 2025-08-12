Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Planta de Volkswagen en Emden, al noroeste de Alemania. AFP

Los aranceles de Trump dejan un agujero de 3.000 millones en la automoción europea

Volkswagen y Volvo son las que más sufren las tasas comerciales en Estados Unidos, mientras BMW mantiene su previsión pero sufre por China

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:53

Menores volúmenes de ventas por los aranceles. Ese es el balance que ha dejado la errática política comercial del presidente estadounidense Donald Trump en los ... resultados corporativos de las grandes automovilísticas europeas en el primer semestre del año. El encarecimiento de las operaciones transatlánticas por los gravámenes comerciales que ha impuesto el líder republicano al sector entre los meses de enero y junio se ha saldado con un agujero de casi 3.000 millones de euros para Volkswagen, Volvo, Mercedes-Benz y Stellantis.

