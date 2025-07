El arancel del 15% de Trump amenaza 1.300 millones en ventas de aceite y vino españoles

España exportó en 2024 productos agroalimentarios a Estados Unidos (EE UU) por valor de 3.600 millones de euros, según las cifras del Ministerio de ... Agricultura provenientes de Datacomex. De todo lo obtenido en ventas de este sector, una tercera parte proviene únicamente del aceite de oliva, un producto muy demandado por los estadounidenses y que el año pasado vendió 1.013 millones de euros en el país norteamericano. Es decir, el 16,5% de todo el aceite de oliva que España vende al resto del mundo, lo compra EE UU. Al menos hasta ahora porque la nueva política arancelaria hará reducir las ventas al subir los precios.

Lo mismo ocurre con el vino, el segundo producto agroalimentario más exportado a EE UU. España vendió el año pasado 335 millones de euros en vino y mosto a los estadounidenses, sobre todo procedente de bodegas medianas y pequeñas, según los expertos. La subida del precio a consecuencia de la imposición de un arancel del 15% -si las negociaciones entre la Unión Europea y EE UU llegan a término antes del viernes 1 de agosto- hará tambalear las ventas.

Los precios subirán para los consumidores y las ventas del sector agroalimentario caerán de media un 4% -según los cálculos de la Cámara de Comercio-, pero hasta dentro de unos meses no se podrá analizar el impacto real de este encarecimiento ya que se trata de productos vendidos a un cliente de poder adquisitivo alto. «Un americano que se puede gastar 30 euros en una botella de vino, quizá no tenga tanto problema en pagar un poco más a partir de ahora», explica a modo de ejemplo Fernando Moraleda, ex secretario general de Agricultura y actual director de la oficina alimentaria de LLYC. En su opinión, el daño y la repercusión del arancel es «evidente», pero el vino y el aceite de oliva español se venden a un público determinado en EE UU que puede amortiguar el golpe.

Consumidores premium

Asimismo, Moraleda indica que en EE UU cada vez tienen más asociado el aceite de oliva a la salud cardiovascular y este es un factor que puede amortiguar un mayor impacto del arancel sobre este producto que tantos millones de euros hace ingresar a España. «Este tipo de factores son muy difíciles de media hasta que no pase un cierto tiempo», asegura el experto.

Pero el campo está preocupado. Los aranceles son un factor más de incertidumbre y el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, lamenta que la guerra arancelaria declarada por Trump supone poner en cuestión 35 años de una política agraria europea «orientada a quitar aranceles, a favorecer la entrada de productos de terceros países». Sin embargo, «ahora vamos en la dirección contraria», denuncia.

Una «buena» oportunidad

La UE está cerca de lograr un acuerdo con Estados Unidos que ponga fin a meses de negociaciones comerciales. Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirán este domingo en Escocia y todo apunta a que el acuerdo comercial se ratificará poniendo fin a meses de negociaciones. Bruselas prevé un pacto similar al firmado entre la Casa Blanca y Japón esta semana del 15% de gravamen para sus exportaciones a EE UU. Y Trump parece que está conforme. El presidente estadounidense manifestó este viernes que la UE está ante una «oportunidad muy buena» para lograr un esperado acuerdo comercial antes de que expire la fecha del 1 de agosto declarada como límite por él mismo.

En una rueda de prensa antes de volar a Escocia como primera escala en su gira europea, Trump recalcó: «Hay mucho dinero de por medio, mucho dinero». El portavoz de Comercio de la UE, Olof Gill, ya destacó el pasado jueves que veía «al alcance» firmar un acuerdo comercial, en medio de «los intensos contactos, a nivel técnico y político, que están ocurriendo cada día».

El arancel del 15% previsto supondrá un agujero de hasta 2.375 millones de euros al provocar una caída de entre el 7,2% y el 13,1% del total de las ventas de empresas españolas a EE UU, según los cálculos de la Cámara de Comercio adelantados por este periódico. El sector de la alimentación es uno de los más expuestos al impacto, al igual que el de los bienes de equipo y las semimanufacturas. En el caso del agroalimentario, los cálculos de la Cámara de Comercio apuntan a una caída de las exportaciones estimada del 4%, unos 145 millones de euros.