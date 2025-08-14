Los apicultores reciben un nuevo mazazo tras quedar casi el 70% fuera de la ayuda europea contra plagas La Consejería excluye de la subvención a la compra de medicamentos a 22.000 colmenas tras imponer un nuevo requisito para recibirla. Las organizaciones preparan alegaciones y confían en que Agricultura realice una modificación

Uno de los apicultores que continúa con su actividad en la isla de Gran Canaria.

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La apicultura canaria, que atraviesa un difícil momento a cuenta de problemas externos como la sequía, el cambio climático y la importancia ilegal de abejas, sufre un nuevo varapalo que pone en riesgo la continuidad de las 1.315 explotaciones apícolas que hay en el archipiélago.

Este lunes la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias publicaba la resolución de trámite de audiencia de la convocatoria de subvenciones para este año para la mejora de la producción y comercialización de los produtos de la apicultura en Canarias y la 'sorpresa' es que 'a priori' queda fuera casi el 70% de la cabaña apícola regional.

Este año, las ayudas europeas, estatal y canaria a la producción y comercialización y que ascienden a 170.000 euros, se iban a destinar por consenso de los apicultores a cubrir los medicamentos necesarios para tratar las colmenas contra la parasitación por varroosis, un ácaro que parasita las abejas, transmite enfermedades víricas y produce pérdidas de cosecha, llegando en los casos graves a acabar con las colonias.

De las casi 32.000 colmenas que se contabilizan en las islas a fecha de marzo de 2025 -según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación- solo han entrado en las ayudas en torno a 11.000 debido a las nuevas exigencias de la Consejería de Canarias.

Dos de cada tres colmenas ha quedado fuera debido a que la Consejería ha impuesto como condición este año que las agrupaciones de apicultores debe tener para recibir las ayudas autorización para dispensar medicamentos veterinarios. Solo Apiten en Tenerife y Apigranca cuenta con esta autorización, lo que ha dejado fuera de la ayuda las explotaciones y colmenas de las islas no capitalinas y algunas en las capitalinas.

Estas organizaciones se ofrecieron a representar a apicultores de otras islas y que no tienen el permiso para dispensar el medicamento veterinario pero la Consejería lo ha rechazado, según detalla fuentes próximas. Tanto Apigranca como Apiten están preparando las oportunas alegaciones para hacer ver a la Consejería el error de su nueva exigencia, que lo único que va a provocar es la devolución de los fondos europeos, y confían en que se modifique o al menos conceda un período de adaptación.

El ácaro de la varroa entró en 1993 en las islas como consecuencia de la importación de abejas foráneas y desde 2006 es obligatorio realizar este tratamiento anual.

Desde hace varios años, esta medicación se subvenciona por parte de la Unión Europea. A nivel nacional se prevén este año 9,5 millones de euros, de los que se asignaron a Canarias 85.000 euros que se complementan con otros 85.000 aportados a partes iguales entre el Estado y la comunidad autónoma.

1.315 Explotaciones apícolas Había en Canarias a fecha de marzo de este año, según los datos del Ministerio. Es el 3,6% del total del país, donde hay 36.833. En un año han aumentado en 3 las explotaciones de las islas.

63 Profesionales De las explotaciones de Canarias son profesionales, lo que supone un 5% del total. La gran mayoría, 1.241 son explotaciones no profesionales.

31.884 Colmenas Hay en el archipiélago, el 1,1% del total nacional, donde hay 2,7 millones. Extremadura es la región con más colmenas al acaparar el 23% del total estatal. En las islas se han perdido colmenas: en 2024 había 33.949.

141,4 Toneladas de miel Produjo Canarias en 2024, por debajo de las 197 de un año antes. A nivel nacional ha aumentado, con 33.134 toneladas.

11,5 Toneladas de cera Produjo Canarias el pasado año. En 2023 fueron 8,4 toneladas.