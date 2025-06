Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 15 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

- Siete cortes de luz en La Palma en un mes; uno de ellos con apagón absoluto durante tres horas. ¿Hay que acostumbrarse a esto?

- Con el incidente del viernes son siete los que se han producido en poco más de un mes. Han sido distintas las tipologías que han coincidido en el tiempo y han afectado a todos los operadores eléctricos: distribuidor, transportista, generador e incluso al operador del sistema (REE). La Palma tiene potencia de generación suficiente en este momento para abastecer la demanda de la isla, pero también importantes debilidades. Por ejemplo, solo tiene una central de producción, una única línea de transporte, una baja penetración de renovables y además, los grupos que operan en Los Guinchos son de los más antiguos del archipiélago.

-En el apagón del martes en La Palma parece ser que no solo influyó la obsolescencia de los equipos sino que también hubo un problema de programación por parte de REE, aunque asegura no fue así.

- Debo aclarar que las centrales de generación operan siguiendo las instrucciones del operador del sistema (REE) que indica qué grupos han de arrancar o parar en cada momento y toma las decisiones en tiempo real para evitar cualquier desajuste, al fin de mantener el sistema constantemente en equilibrio. El martes en La Palma, en la central de Los Guinchos, había operando tres grupos. El mayor de ellos, una turbina, sufrió una parada y los dos motores restantes no tenían la capacidad suficiente para compensar la falta de potencia de l a turbina. Se incumplió con el criterio de redundancia con el que por normativa operan los sistemas eléctricos. A una máquina no se le puede pedir que no falle nunca y así lo contemplan los procedimientos operativos. Ese criterio de seguridad se llama 'N menos1' y supone que ante cualquier fallo de un elemento del sistema este debe tener la redundancia suficiente para compensarlo y así evitar cortes de suministro a clientes. Esto es algo que ocurre a diario en todas las centrales del mundo, El 'cero energético' no fue provocado por la parada imprevista de la turbina, que es algo que puede pasar, sino porque el resto de grupos en funcionamiento no contaban con la potencia necesaria para compensar esa caída. Insisto en que los dos grupos que quedaron en funcionamiento lo hicieron de forma adecuada, según su programación, y subieron potencia a su máximo pero, lamentablemente, no pudieron compensar la falta de potencia porque no tenían capacidad suficiente. Esto provocó el apagón y no la parada de la turbina. Ese día no se cumplió el criterio 'N -1' en los grupos de la central de Los Guinchos por parte del operador del sistema. Por lo que el cero hubiera sido evitable. Los datos lo acreditan.

- ¿Fue entonces el apagón responsabilidad de REE?

- El Gobierno de Canarias está llevando a cabo una exhaustiva investigación en la que estamos colaborando. Lo cierto es que los grupos de la central actuaron perfectamente dentro de su programación. El problema fue que no existía suficiente capacidad de reserva programada por REE. Aprovecho para agradecer al personal de la central y al equipo de distribución, su excelente trabajo ya que gracias a ellos se logró que el suministro se recuperara en menos de tres horas, un tiempo récord.

-¿Temen las sanciones que puedan venir del Gobierno de Canarias?

-Como entendemos que no tenemos responsabilidad en este incidente, ya que fue un problema de falta de redundancia y no de falta de operación de los grupos, confiamos en que no habrá expediente sancionador para nuestra compañía. Así todo, si fuera así lo acataríamos y lo recurriríamos en la instancias administrativas correspondientes.

-Cuándo ocurre un incidente de estas características siempre miramos a Endesa pero veo que no es el único responsable.

- Como señalé antes, en el sector también participan otros agentes que muchas veces el público desconoce y quizás en Canarias se mira a Endesa (antiguamente UNELCO) porque somos un referente y llevamos casi cien años comprometidos con las islas.

-Hemos hablado de La Palma por el último apagón pero en general la situación del sistema eléctrico de Canarias es crítica.

- Sí, la situación del conjunto del archipiélago es crítica. Es de una gravedad muy elevada. En algunas islas hay necesidad de potencia, como es el caso de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, y en otras islas, como La Palma, se requiere renovación de equipos. Este problema solamente se solucionará a través del concurso de concurrencia competitiva que ya esta en marcha, pero al que aún le falta un gran tramo administrativo y de construcción hasta que empiecen a operar los nuevos grupos. Estimamos que van a pasar entre seis y diez años antes de que los nuevos equipos puedan ponerse en funcionamiento. Durante ese período los actuales equipos de producción van a seguir envejeciendo y el riesgo irá potencialmente en aumento.

- ¿Por qué razón va a seguir deteriorándose el sistema canario?

- Hay un detalle muy importante. En diciembre de 2029 entrará en vigor una nueva normativa, aprobada en el Real Decreto 1042 de 2017, que reduce las emisiones permitidas en las centrales térmicas de las islas. A partir de entonces los grupos que no cumplan no podrán seguir operando. En La Palma, por ejemplo, de los once grupos que hay en la central de Los Guinchos, siete no podrán seguir operando. El resto de las isla también se verán afectadas.

- Pero por lo que ha dicho no se va a llegar a tiempo. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos?

- Hasta entonces a nivel de Canarias la solución que se ha buscado es el concurso exprés, que ha logrado sacar adelante el Gobierno de Canarias. No va solucionar el problema pero es una medida paliativa que ayudará a contener la gravedad.

- ¿Vamos comprando grupos electrógenos, velas y linternas?

- Desde luego el riesgo va a aumentar hasta que se instale la nueva potencia. El Gobierno de Canarias está haciendo todo lo que está en su mano y está activando todas las palancas y mecanismos que puede. Mantiene buena interlocución con el Ministerio y con todas las empresas operadoras de Canarias y sobre esto, vamos planteando planes de contingencia e inversiones para tratar de mejorar el sistema. También avanzamos en la instalación de renovables que nos ayudarán en parte a compensar el déficit de potencia convencional.

- ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? ¿Por qué no se renovaron antes los equipos?

- En 2013 las Cortes Generales aprobaron une ley que buscaba la entrada de otros operadores, además de Endesa, en las islas. Para ello, se estableció que cualquier nueva inversión en centrales termicas debería hacerse en el marco de un concurso público, que debía convocar el Ministerio y en el que participarían todas las empresas interesadas. Este nuevo procedimiento de concurrencia no consiguió activarse hasta diez años más tarde. El año pasado, por fin, se convocó ese concurso por parte de MITECO.

- Por tanto, ¿podemos apuntar al Ministerio de Transición Ecológica de la obsolescencia de los equipos de Canarias? Por demorar doce años el concurso.

- El retraso en la convocatoria de ese concurso para renovar equipos y actalizar la potencia necesaria para Canarias es la razón por la que en la última década Endesa se haya visto atada de pies y manos para invertir en las centrales. Nosotros llevamos desde 2015 alertando de la situación y de las dificultades del sistema eléctrico canario, pero hasta finales del año 2020 REE, responsable de emitir los informes de cobertura, no alertó de la falta de potencia que existía y no fue hasta 2023 cuando recogió en sus informes que se necesitaba potencia de forma urgente en todos los sistemas insulares. Esta alerta debería haberse dado como mínimo con seis años de antelación y no nos encontraríamos en la alarmante situación actual. En todo caso, fue en 2023, una vez emitido el preceptivo informe del operador del sistema cuando el Ministerio dio los primeros pasos para el procedimiento de concurrencia.

- Bien, dice que en 2013 todo se paraliza pero, ¿por qué antes de ese año, cuando Endesa podía, no hizo más inversiones para renovar los equipos? En La Palma hay algunos de más de 50 años.

- Hasta el 2013, los grupos se encontraban dentro de su vida útil y en plenas condiciones de funcionamiento, con apenas 15 años de vida de promedio, debido a que los mecanismos de renovación se acometían con regularidad. Endesa disponía en sus centrales térmicas de una flota de grupos modernos y robustos. A día de hoy esa edad media casi se ha duplicado.

-También ante la situación del sistema eléctrico de Canarias hay que preguntarse por el papel del Gobierno de Canarias. ¿Pudo hacer más para evitar esta situación? Desde 2016 ustedes remitieron escritos a la CNMC, a REE, al Ministerio y al Gobierno de Canarias, que conocía perfectamente el estado en el que estaba el sistema canario.

- El Gobierno de Canarias no tuvo más opción que asumir la ley que se promulgó desde el Estado aunque es cierto que todos conocían la situación, una ley que en definitiva le restaba competencias a nivel energético.

- Sí, pero la emergencia energética pudo haberla declarado hace diez años, no hace dos. Esto podría haber acelerado todo.

- El Gobierno de Canarias declaró la emergencia en 2023, de forma diligente y valiente, una vez que REE, operadora con competencia en este sentido, emitió por fin el informe que recogía un déficit urgente de potencia en todas las islas.

-También tiene el derecho a la pataleta cuando no hay solución.

- Yo creo que el actual Gobierno de Canarias se ha esforzado en este asunto. Ha puesto en marcha el concursó exprés y en colaboración con el MITECO ha conseguido que se inicie el procedimiento de concurrencia, que es un paso de gigante. Hay que recordar, no obstante, que el mecanismo exprés se utilizó también, aunque a mucha menor escala, durante el volcán de La Palma, cuando Endesa, en el plazo de 3 meses instaló dos centrales de emergencia que sumaban 13MW, a ambos lados de las coladas.

- El actual concurso exprés no va tan rápido. Aún no se han implementado las medidas que recogía.

- Efectivamente, aquí sería deseable más velocidad por parte de los operadores adjudicatarios. Aunque hace más de un año que se adjudicó la potencien de emergencia aún no se ha puesto en marcha. Es importante que arranque cuanto antes porque, cuando se implementen esas medidas, nos va a permitir, realizar con mayor seguridad mantenimientos y revisiones de nuestros equipos en algunas islas que actualmente se deniegan por parte del operador del sistema.

-¿Por qué razón se deniegan y que consecuencias puede tener?

- En algunas islas, como Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, no se están autorizando determinados mantenimientos y revisiones en los grupos en operación debido al déficit de potencia existente. REE, considera que en determinadas circunstancias no se pueden hacer las revisiones, porque sin la disponibilidad de esos grupos no podría garantizarse la demanda. Estas revisiones son legalmente obligatorias y técnicamente necesarias para el funcionamiento y seguridad.

- Ese rechazo entonces, ¿no está justificado?

- Entendemos que la falta de autorización para realizar mantenimientos no está justificada. En caso de no hacerlo las consecuencias podrían llegar a ser muy graves.

-Ustedes presentaron un elevado volumen de propuestas al concurso de concurrencia competitiva. ¿Confían en ser adjudicatarios?

- Endesa ha presentado múltiples propuestas, más que el resto de los operadores juntos. Presentamos 78 propuestas y el resto de las empresas, algo más de 40. Por ahora no sabemos nada de la resolución ni cómo quedará finalmente. Podrán resultar adjudicados muchos, pocos o ninguno de nuestros proyectos. Nosotros estamos comprometidos con el archipiélago y donde podamos aportar, aportaremos. Consideramos imprescindible la participación de otros operadores porque el reto es enorme. El éxito dependerá del compromiso y el apoyo de todos los agentes privados y públicos. Hay que tener en cuenta que el concurso aún está pendiente de desarrollos administrativos por parte de la administración central y que deberían resolverse de forma previa al concurso para garantizar su seguridad jurídica, técnica y económica.

- ¿Hay algún otro punto del país cuyo sistema eléctrico esté en una situación similar a la de Canarias?

- La situación de Canarias es única porque estamos muy alejados del continente y no tenemos interconexión. En Canarias hay una situación excepcional y debe haber un compromiso de Estado, de todas las administraciones, para resolver esta situación.

-La relación entre Endesa y REE nunca ha sido buena. Desde que entraron en las islas en el año 2005 han sido múltiples los choques. ¿Se reconducirá en un futuro?

- Estamos en el mismo sector y cada uno tiene sus responsabilidades, tanto en Canarias como a nivel nacional. Las relaciones son buenas pero eso no quita que a veces haya discrepancias técnicas que requieren un estudio cuidadoso. Puede haber conflicto de intereses de cómo se interpretan las distintas cuestiones pero trabajamos de forma coordinada y enfocados en dar robustez al sistema eléctrico canario. Ese objetivo nos une.

- Hace mes y medio hubo un apagón en la península, ¿es normal que a fecha de hoy no se sepa aún lo que ocurrió?

- Nosotros solo tenemos la información asociada a nuestras infraestructuras. Por eso no nos podemos pronunciar aunque lo cierto es que en las últimas semanas el mecanismo de despacho de producción con el que se opera en la península es distinto al que había las semanas anteriores al incidente, lo que puede arrojar algunas ideas. En todo caso, REE es la responsable de la continuidad y seguridad del suministro.

-¿Qué le parece que desde el Ministerio se apunte a las eléctricas y se proteja a REE?

- Me abstengo de entrar en temas políticos. Lo que sí puedo afirmar es que todas las instalaciones de Endesa, actuaron perfectamente, de acuerdo a lo previsto y programado en los procedimientos operativos. Nuestros equipos intervinieron de forma impecable antes y después del incidente.

- El apagón de la península sí nos enseñó que la entrada de renovables debe hacerse con cabeza.

- No hay que renunciar al objetivo de un sistema totalmente descarbonizado y basado en renovables. Pero si es cierto que para ello se requieren sistemas de almacenamiento, como las baterías y otras nuevas tecnologías que se implementarán progresivamente. Mientras tanto no se puede prescindir de otros apoyos para garantizar la estabilidad, como las centrales convencionales.

-¿Deben seguir las nucleares?

- En tanto no existan otros mecanismos de estabilidad, la tecnología nuclear, libre de emisiones y muy estable, debería ser tenida en cuenta en el 'mix' energético.

- En Gran Canaria la clave será la central de Chira-Soria.

- Es un gran proyecto y un sistema de almacenamiento que contribuirá a dar estabilidad al sistema y dará alivio a la isla de Gran Canaria porque establece otra central eléctrica que puede dar redundancia al sistema insular.

-En los últimos 10-15 años han aparecido nuevos operadores en Canarias, ¿cómo ha influido esto en su cuota de mercado que llegó a ser del 100% con un monopolio absoluto?

- Ahora mismo estamos en una cuota de mercado por encima del 60% y el 40% restante se reparte entre un buen número de operadores. La competencia funciona perfectamente en las islas y esto redunda en beneficio de todos.