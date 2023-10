70 años desde que el Escarabajo conquistó a los canarios

Setenta años han pasado desde que Domingo Alonso, un empresario canario de origen aventurero y emprendedor, decidiera avanzar en sus negocios y dejara de lado la actividad exportadora de tomates para entrar en la importación de vehículos, en un momento en el que el archipiélago comenzaba a despertar de forma lenta al desarrollo que llegaría años después. Era el año 1953 cuando Domingo Alonso firmaba un contrato de importación para Canarias con el fabricante alemán Volkswagen, que sigue en vigor. Sus descendientes celebran hoy los 70 años de la marca en Canarias, convertida en líder, en un gran acto en Maspalomas Golf.

En estas siete décadas los lazos entre importador y fabricante no han dejado de fortalecerse, convertido Domingo Alonso Group en el cuarto importador más antiguo del mundo. En 1953 se matriculó en el archipiélago el primer Escarabajo, el Volkswagen Beetle, que muchos consideraban por aquel entonces como un «coche feo» y que, sin embargo, se convertiría en un vehículo icónico.

En 1967, cuando ya el hijo del fundador Domingo Alonso, Sergio Alonso, estaba incorporado a la compañía tras formarse en las fábricas de Vokswagen en Gran Bretaña y Alemania, se habían vendido en Canarias 5.000 unidades del Escarabajo.

En los años 70, cuando comenzaba el 'boom' del turismo en Canarias, el sector del automóvil vivió una transformación con la llegada a las islas de nuevos modelos. Entonces, entraron en el archipiélago el Volkswagen Passat (1973), el Golf (1974) y el Polo (1975), adaptados a los nuevos tiempos y que volvieron a encajar con el gusto y necesidades de los canarios.

De hecho, en 1975 Sergio Alonso -padre del actual presidente y CEO de la compañía, Óliver Alonso- recibió el pin de brillantes del fabricante Volkswagen, que es el máximo galardón otorgado por la firma alemana a una labor comercial. En 1988 Sergio Alonso toma el relevo al frente de la compañía, en la segunda generación.

30 años después, en 2018, Sergio Alonso fallece y el timón lo coge Óliver Alonso, uno de sus tres hijos. Alonso se incorporó a la compañía en 1994 tras haber trabajado cuatro años en SEAT. Muy implicado en la compañía recibió en 2007, al igual que su padre años atrás, el reconocimiento del alfiler de brillantes de Volkswagen.

Setenta años después, el importador canario acumula décadas de grandes resultados que han consolidado el nombre Domingo Alonso en el corazón de la marca azul. Más de 207.000 unidades vendidas atesoran el buen hacer de la compañía que siempre ha mantenido a Volkswagen en lo más alto del mercado. Hoy la marca sigue creciendo y emplea a unos 300 trabajadores, si bien Domingo Alonso se ha diversificado en otros sectores y cuenta con 1.200 personas en su plantilla.

El éxito de Volkswagen en Canarias está basado en el trabajo constante, el esfuerzo, la integridad, fidelidad al fabricante y perseverancia en el sector de la automoción. Fruto de ello, en los últimos 18 años Volkswagen ha sido la marca líder en ventas del archipiélago. El Escarabajo, el mítico Golf, el juvenil Polo o la icónica Transporter marcaron un antes y un después en el mundo del motor y suman hoy miles de unidades rodando por las carreteras isleñas.

La marca, muy querida en el archipiélago, juega un papel social destacado. Es patrocinadora de la Unión Deportiva Las Palmas desde hace más de 20 años, del Club Deportivo Tenerife, y de las reconocidas deportistas Daida e Iballa Ruano, entre otros. A su vez, está presente en eventos deportivos y culturales y promueve eventos como el 'California Day' que reúne cada año a amantes de la mítica California.

Solo en 2022 la marca Volkswagen vendió en Canarias 6.217 unidades y obtuvo una cuota de mercado 12%. Ahora, con su gran apuesta sostenible, Volkswagen vuelve a revolucionar la movilidad tal y como la conocíamos.

La familia ID, con su gama de modelos 100% eléctricos, ya es una realidad también en el mercado canario y con ella, el gigante alemán avanza en su objetivo de convertirse en una compañía neutra en emisiones de carbono para el 2050.

Dentro de su compromiso 'Way To Zero' para convertirse en una marca neutra en emisiones de CO₂ en 2050, Volkswagen lanzó este año un vehículo que marcará a toda una generación, el ID. Buzz. El nuevo icono de la marca alemana que emula a la icónica T1 es un vehículo 100% eléctrico que cuenta con una innovadora tecnología. para el 2023 se espera su versión de carga, el ID. Buzz Cargo. El otro gran lanzamiento dentro de la gama eléctrica ha sido el ID.5, en el que se combina lo mejor de un SUV y un coupé. Además, cuenta con una velocidad de carga superior y una mayor autonomía.

Y sigue. La marca alemana ya anunció la comercialización del ID.3 de segunda generación. Otra novedad y uno de los vehículos que más expectación está generando es el ID.7.