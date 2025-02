Anfi Sales y Anfi Resorts, a la espera de las ofertas por el 50% de GSC

CANARIAS7 Mogán Sábado, 22 de febrero 2025, 11:59 Compartir

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha sacado a subasta el 50% de las acciones que posee Grupo Santana Cazorla (GSC) en las sociedades Anfi Sales y Anfi Resorts. Se trata de un proceso abierto a la concurrencia y con un precio inicial de 8 millones de euros.

Tanto Anfi Sales como Anfi Resorts están también en procedimientos concursales con un pasivo concursal aproximado de 170 millones la primera, y 120 millones la segunda. Por ello, como mínimo, además de los 8 millones de la oferta por las acciones y de cara a evitar la liquidación de las compañías cuyas acciones se pretenden adquirir, habría que atender como inversión adicional para que la compra tenga sentido, las deudas de sus propios acreedores concursales en función de los establecido en el convenio (lo que supondrán entre 50 y 70 millones adicionales de inversión como mínimo). Además, a todo ello se deberá añadir las deudas derivadas de las futuras demandas de nulidad de contrato de venta de time sharing que se sigan recibiendo en el futuro en base a la jurisprudencia ya consolidada del Tribunal Supremo.

Conviene recordar que la mayor parte de los inmuebles que integran los complejos de Anfi ya fueron vendidos hace años por dichas sociedades en régimen de semanas de 'time sharing', por lo que las referidas sociedades Anfi no son en la actualidad sus nudas propietarias.

El magistrado Carlos Vielba dio ese paso a propuesta de la administración concursal del Grupo Santiago Cazorla, al comprobar que este ya no tiene siquiera liquidez para afrontar los gastos del proceso judicial abierto a raíz de su situación de insolvencia.

«La vida está llena de aciertos y errores, pero desde luego, lo más perjudicial es decidir tarde», afirma el juez en el inicio de los fundamentos jurídicos de su auto, citando, con ello, una resolución de otro juzgado de lo Mercantil de Madrid del año 2020.

Previamente al inicio del proceso, es la autoridad concursal la que requiere fehacientemente a todos los socios de Grupo Santana Cazorla para pedirles auxilio financiero. Es en respuesta a ese requerimiento cuando el pasado mes de noviembre de 2024 el socio Balcón del Tablero SL presenta a la autoridad concursal y al consejo de administración una oferta vinculante de compra por parte de Anfi International BV en función de la cual se pone en marcha el proceso de mejora de oferta para el que pide autorización al juzgado.

En este proceso cuya tramitación se inició en el juzgado en noviembre del año pasado y lleva ya casi 3 meses en tramitación tiene especial relevancia el hecho de que Anfi International BV es la otra socia de Anfi Sales y Anfi Resorts, por lo que tiene derecho de adquisición preferente en la venta de acciones por ley.

Los convenios de acreedores aprobados en los concursos de Anfi Sales y Anfi Resorts prevén la capitalización de créditos y, por tanto, la dilución de los socios preexistentes, con lo que Grupo Santana Cazorla no tendrá el 50% del capital social en esas sociedades.

Además, para viabilizar las sociedades de las que se venden las acciones, hay que desembolsar adicionalmente al precio pagado por las acciones más de 50 millones de euros, tal y como figura en el convenio aprobado, posibilitando con ello el mantenimiento de la actividad y del empleo de las empresas canarias.

Atendiendo a las últimas cuentas anuales de los tres últimos ejercicios de ambas compañías Anfi Sales y Anfi Resorts apenas generan beneficios, careciendo de capacidad por sí mismas para pagar sus deudas. Esa precaria situación es la que ha llevado precisamente al proceso concursal.

La oferta de compra que presenta Anfi International BV está vinculada además a apoyar una propuesta de convenio de acreedores de Grupo Santana Cazorla, en la que igualmente está prevista nueva inversión a acometer para poder evitar la liquidación de esta compañía.

De no venderse ahora esas acciones, y no alcanzarse un convenio, la compañía irá irreversiblemente a liquidación y se tendrá que hacer exactamente el mismo proceso, pero para entonces las acciones estarán más deterioradas por el impacto del concurso, del concurso, con lo que no habrá ningún precio mínimo garantizado como lo hay ahora.