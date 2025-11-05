La AIReF aprecia riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en Canarias en 2025 y 2026 El órgano de control fiscal también prevé un superávit del 0,1% del PIB y del 0,5% en esos dos años

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en la Comunidad Autónomas de Canarias en 2025 y 2026, y estima que alcanzará un superávit del 0,1% del PIB en 2025 y del 0,5% en 2026.

La regla de gasto es el límite que se impone al crecimiento del gasto de las administraciones públicas teniendo en base a los ingresos estables que estas tienen. El objetivo es intentar que los gastos crezcan a un ritmo similar al crecimiento de los ingresos para evitar que crezca la deuda.

La AIReF «estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional aumentará en la comunidad un 6,4% en 2025 y un 5,8% en 2026, superando los límites individuales del 3,2% y 3,3% vigentes, respetivamente, para cada uno de los años«, recoge el informe sobre Canarias publicado este miércoles.

La AIReF recomienda a Canarias que, si tiene que presentar un Plan Económico Financiero (PEF) por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024, incorpore medidas suficientes para ajustarse a la regla en los años siguientes. En otro caso, recomienda que vigile la ejecución de su presupuesto y adopte, en su caso, las medidas que estime pertinentes para corregir aumentos por encima de la tasa de referencia.

En 2027 se mantiene para la comunidad el riesgo de desviación de la regla de gasto nacional y se estima en el medio plazo un crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos superior a la senda del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFMP). Además, estima que, bajo un escenario de políticas constantes, Canarias mantendrá a partir de 2027 un superávit del 0,7% del PIB hasta 2030.

La AIReF considera que la deuda de Canarias se situará al cierre de 2026 en un 9,1% del PIB. A medio plazo, estima que la ratio de deuda sobre PIB de la comunidad seguirá descendiendo.

