El ahorro en los regalos de Navidad mueve las compras de los isleños este 'Black Friday'

¡Que voluntad tienes!», le decía hoy una mujer con varias prendas de ropa en la mano a un conocido suyo en la cola de la caja de un comercio del grupo Inditex de la calle Triana. Él, muy entregado a la causa, se había hecho con más de diez artículos de mujer para regalar a prácticamente toda su familia estas Navidades y aguantaba estoicamente la espera ante la caja registradora. « No es voluntad, es el 'Black Friday'», respondía el hombre, para indicar acto seguido que había que aprovechar los descuentos, de hasta un 40%, para comprar los regalos de Reyes.

Como él, la mayoría de los canarios que se han lanzado hoy a la calle para aprovechar los descuentos del 'Black Friday', lo hacen movidos con el objetivo de comprar los regalos de Navidad y ahorrarse unos cuantos euros. «¿Cuánto cuesta?», preguntaba una abuela a su nieta en otro comercio de moda joven también de Triana. «15 euros», respondió ella. «Pues, pruebátelo y nos vamos pero hasta después de Reyes no te lo pones», le indicaba la señora, que reconocía que como estaba la situación había que aprovechar las ofertas para poder hacer regalos a toda la familia.

Este domingo será día de apertura comercial en todo el archipiélago para aprovechar el tirón del 'Black Friday'

En este comercio, la cola para pagar era abultada. Lo que se llevaban los compradores eran sobre todo calzado y ropa de abrigo, con un descuento generalizado del 30% y en algunos casos de hasta del 50%. «Si compras hoy te ahorras un dinero», señalaban dos amigas, que aseguraban que los descuentos este año son más abultados. Y no les falta razón.

La moda, el calzado y el textil, han pasado una campaña de invierno con muy poca venta. A la inflación y la subida de los costes se les ha sumado la climatología, que ha sido muy buena, y ha estancado las compras. Así que no le ha quedado otra al comercio que aplicar descuentos más agresivos para poder colocar el género. «Hay mucha mercancía y hay que venderla», indica el secretario general de la Asociación de Grandes y Medianas Empresas de la Distribución (Asodiscan), Alfredo Medina. En el mismo sentido se expresa el presidente de la Federación del Comercio (Fedeco), Raju Daswani. «Hay sectores como el del textil y el calzado que están siendo agresivos en el precio para sacar el estocaje», indica.

Otros sectores o incluso firmas de ropa no han aplicado tanto descuento este 'Black Friday' porque no tienen tanto género y prefieren esperar a venderlo en las próximas semanas. Lo mismo ocurre con aquellos comercios que llevan semanas ofreciendo descuentos y que ayer, no eran de los más concurridos. Tanto oferta había diluido en su caso el interés por el Black Friday. «Es un riesgo que se corre», indica el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir.

En cualquier caso la buena marcha del 'Black Friday' hace anticipar a Moujir, Daswani y Medina una buena campaña de Navidad. El presidente dela Federación de Zonas Comerciales Abiertas de Gran Canaria (Fecogranca), Carlos Bethencourt, confía en que el ambiente que se ve en la calle se traduzca en compras y alivie a los comercios. Este domingo será día de apertura comercial en todas las islas.