Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así hemos narrado el triunfo madridista en San Mamés

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el jueves

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:30

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 3.00 y las 4.00 horas, el precio de la electricidad es de 80,84€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 225,51€/MWh. La media del día se sitúa en 150,81€/MWh (sufre una subida del 1,22% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 3 de diciembre de 2025 a las 19.19, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  2. 2 Atrincherado en la oficina del paro para exigir ser atendido: «De aquí no me muevo hasta que venga la policía»
  3. 3 Ni Madrid, ni Barcelona: Las Palmas de Gran Canaria despunta en un delito grave
  4. 4 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  5. 5 Amenazas, pedradas y un vídeo hecho con IA: la consejera de Turismo de Canarias denuncia agresiones por la ley de la vivienda vacacional
  6. 6 Canarias pone fecha de fin a la prealerta y la Aemet advierte sobre las primeras horas del puente de diciembre
  7. 7 El alcalde y el vicealcalde de Santa Lucía, investigados por presunta malversación en el Ateneo
  8. 8 Un pequeño municipio de 1.000 habitantes duplica los vecinos extranjeros y se sitúa a la cabeza de Canarias
  9. 9 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  10. 10 Instalan una pasarela elevada de 75 metros sin avisar en Las Palmas de Gran Canaria por Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el jueves

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el jueves