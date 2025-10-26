Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el lunes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:25

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 71,1€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 287,29€/MWh. La media del día se sitúa en 164,95€/MWh (sufre una subida del 1,02% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 26 de octubre de 2025 a las 19.18, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La factura como axioma»: malversando el dinero para los menores
  2. 2 Golpe al narcotráfico: incautan 4.000 kilos de cocaína en un mercante frente a Canarias
  3. 3 Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público
  4. 4 Dónde saborear Gran Canaria, según el arquitecto Paco Bello
  5. 5 Imputados cuatro directores de centros de menores y un empresario por el presunto desvío de fondos europeos
  6. 6 Rescatan a dos hombres y a un niño que cayeron al mar en la playa del Vagabundo, en Moya
  7. 7 Las Canteras se convierte en el epicentro de la indignación por la gestión municipal en la capital
  8. 8 Open Arms, a la tercera (no) fue la vencida
  9. 9 Los trabajadores de la Fundación de la OFGC y Chichon rechazan la exclusión de menores
  10. 10 La viñeta de Morgan de este domingo 26 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el lunes

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el lunes