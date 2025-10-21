Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Arsenal - Atlético, en directo

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el miércoles

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 19:25

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 13.00 y las 14.00 horas, el precio de la electricidad es de 96,33€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 19.00 y las 22.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 222,88€/MWh. La media del día se sitúa en 137,93€/MWh (sufre una subida del 0,76% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 21 de octubre de 2025 a las 19.20, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  2. 2 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  3. 3 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  4. 4 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  5. 5 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  6. 6 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  7. 7 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  9. 9 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas
  10. 10 Buscan a Ione de 13 años, desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el miércoles

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el miércoles