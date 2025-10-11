Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Dreamland Gran Canaria - Unicaja: El Granca se duerme en el tercer cuarto en el Arena (56-61)

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el domingo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:25

Comenta

Descubre cómo puedes reducir tu factura de la luz en Canarias al máximo aprovechando los momentos de menor coste. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, entre las 11.00 y las 12.00 horas, el precio de la electricidad es de 53,5€/MWh, siendo este el tramo más económico del día.

Entre las 10.00 y las 13.00 horas se registra el tramo de tres horas más bajo, donde el costo energético es favorable para optimizar tus consumos.

En contraste, entre las 19.00 y las 20.00 horas, se presenta el precio más alto del día, llegando a 162,39€/MWh. La media del día se sitúa en 116,14€/MWh (sufre una bajada del 1,36% con respecto al día anterior), ofreciendo una guía útil para tomar decisiones informadas sobre el uso eficiente de la energía.

Estas cifras reflejan la importancia de ajustar tus hábitos de consumo eléctrico para ahorrar y promover la sostenibilidad en Canarias. Únete a esta iniciativa para marcar la diferencia en tu factura y en el medio ambiente.

Según informa la Red Eléctrica de España, el precio medio del día se establece mediante una media aritmética de los precios diarios, considerando el tipo de tarifa y expresándose en megavatios hora. Esta información se actualizó el 11 de octubre de 2025 a las 19.17, ofreciendo así una instantánea reciente de los costos energéticos que afectan a hogares y empresas en nuestro país.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre, apuñalado en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra, en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  3. 3 Lágrimas y sufrimiento de Jeremía Recoba, que podría decir adiós a la temporada de la UD Las Palmas
  4. 4 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  5. 5 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  6. 6 El detenido por la agresión en Rafael Cabrera queda en libertad provisional al no comparecer la víctima
  7. 7 Nueva detención en la operación Íncubo, que investiga la explotación sexual de menores
  8. 8 La Aemet lanza una advertencia sobre el fin de semana en Canarias
  9. 9 Costas autoriza a las terrazas del Oasis a colocar 29 mesas y 76 sillas sobre la arena de Maspalomas
  10. 10 El juez suma los supuestos delitos de cohecho y blanqueo de capitales a dos investigados de Valka

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el domingo

Ahorra en tu factura de luz en Canarias: descubre los momentos clave el domingo