El 'agujero' del mercado laboral de Canarias: por cada tres personas que se jubilan solo hay un joven

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de agosto 2025, 15:01 Comenta Compartir

El mercado laboral de Canarias se enfrenta a medio plazo a uno de sus mayores problemas y retos: el relevo generacional. El desequilibrio de la pirámide poblacional no es ajeno a lo que va a ocurrir en el mundo laboral, con grandes consecuencias para la economía ante la imposibilidad de encontrar trabajadores, un problema que ya se está dando.

Según el análisis desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, durante los próximos diez años por cada tres personas que se jubilen en Canarias solo habrá un joven que pueda repeemplazarlo. Según sus datos, extraídos de la EPA, en Canarias hay actualmente 251.800 personas de 55 años o más que abandonarán el mercado laboral tras su jubilación en la próxima década. Al tiempo, hay 196.543 personas de entre 6 y 15 años que en este período alcanzarán la edad legal para incorporarse a al mercado laboral. No todos ellos buscarán trabajo. De ahí que la Fundación Adecco ha aplicado la actual tasa de actividad entre los menores de 25 años de la EPA y que es de un 37,9% sobre la cifra, lo que arroja la cantidad de 74.990 personas, que serán los jóvenes que en los próximos diez años serán activos y por tanto estarán en el mercado laboral.

Esos 74.990 jóvenes sobre el total de 251.800 que se jubilarán arroja un 'agujero' de 176.810 personas. Solo habrá un joven por cada tres jubilados, dicho de otra forma, solo se cubre el 30% de las salidas. El resto, el 70% de brecha, se tendrá que cubrir con la migración, que se plantea como la solución al problema al que se enfrenta el mercado laboral de las islas. Y así todo la población migrante que se prevé que llegue a las islas en este período tampoco será suficiente.

Según los datos que maneja la Fundación Adecco, aunque las proyecciones del INE prevén que lleguen a Canarias entre 2026 y 2035 un total de 238.923 personas, solo el 80% estará en edad laboral y el 70% estarán en busca activa de empleo. Esto supone que de las casi 240.000 llegadas que se estiman, solo se incorporarán al mercado laboral 134.000. Entre los jóvenes canarios y ellos suman 208.490 personas que tampoco llegan a cubrir las 251.800 jubilaciones previstas para el período.

Además, como se deja claro desde la Fundación Adecco, en la incorporación de migrantes al mercado laboral hay un 'handicap' y es la brecha que se da entre las competencias que tienen estas personas y los perfiles que demandan las empresas, tras la salida de trabajadores con amplia experiencia.

En este sentido, el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, aboga por empezar a diseñar políticas activas ambiciosas, que incluyan entre otras competencias la formación digital y técnica, además de solicitar una homologación rápida de títulos.

Otra de las patas clave para que se cubran esas vacantes que dejan las jubilaciones son las personas de más de 50 años que podrían estar en el desempleo y que hoy tienen serias dificultades para volver al mercado labora. «En un país con un acusado déficit de relevo generacional, apostar por el talento sénior no es una opción, sino una necesidad. Discriminar por edad es un completo contrasentido que supone excluir a más del 35% de la población activa y desperdiciar competencias clave como la experiencia, la madurez o el conocimiento acumulado», indica Mesonero.

Finalmente, otro elemento que será fundamental será la aplicación de la IA y la automatización, que permitirá a los trabajadores reducir tiempos en otras tareas para centrarse en lo importante.

