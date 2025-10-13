Los aeropuertos canarios recibieron 40,6 millones de pasajeros hasta septiembre, un 4,9 % más que en 2024

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 11:33 Comenta Compartir

Los aeropuertos de Canarias contabilizaron durante el pasado mes de septiembre un total de 4.242.914 pasajeros, un 3,8 % más que el mismo mes de 2024, y en los primeros nueve meses de 2025, 40.644.596 viajeros, un 4,9 % más que el pasado año, ha informado este lunes Aena en un comunicado. El aeropuerto de Gran Canaria fue el que más tráfico registró en septiembre, señala la nota.

De enero a septiembre de 2025, se gestionaron 360.393 movimientos de aeronaves, un 4,5 % más, y se registraron 24.202 toneladas de mercancías transportadas, un -0,2 % menos que en 2024

Del total de viajeros registrados en las islas el pasado mes, 4.219.296 corresponde a pasajeros de vuelos comerciales, de los que 1.955.603 viajaron en nacionales, un 5 % más respecto a septiembre del año pasado, y 2.263.693 en internacionales, un 2,5 % más que el mismo mes de 2024. Además, se gestionaron 38.638 movimientos de aeronaves, con un aumento del 2,9 %, y se transportaron 2.918 toneladas de mercancías, un 13,1 % más respecto al anterior mes de septiembre.

El aeropuerto de Gran Canaria, con 1.186.060 pasajeros, experimentó un incremento del 6,2 % respecto al mismo mes de 2024. El aeropuerto de Tenerife Sur fue el segundo con mayor volumen de viajeros, 996.795 (-0,1 %) y le siguieron el de César Manrique-Lanzarote, con 708.898 pasajeros (+0,3 %); Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 633.010 (+7,6 %); Fuerteventura, con 556.869 (+7,8 %); La Palma, con 121.409 (+1,8 %); El Hierro, con 28.522 (-7,9 %); y, La Gomera, con 11.351 pasajeros (+5,6 %).

En lo que va de año, los aeropuertos canarios han registrado 40.644.596 viajeros, un 4,9% más que en el mismo periodo de 2024. De los 40.404.864 pasajeros comerciales, 16.949.586 viajaron en vuelos nacionales, un 5,2 % más, y 23.455.278 lo hicieron en vuelos internacionales, un 4,8 % más respecto al acumulado en este mismo periodo del pasado año.

