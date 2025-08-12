Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del Aeropuerto de Gran Canaria. C7

Los aeropuertos de Canarias despegan: 4,6 millones de pasajeros en julio

Gran Canaria lidera el tráfico aéreo en el Archipiélago con más de 1,28 millones de viajeros | Del total, 2,1 millones corresponden a vuelos nacionales (+6,4%) y 2,4 millones a internacionales (+5,9%)

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 12 de agosto 2025, 12:02

Los aeropuertos canarios cerraron julio con 4.637.049 pasajeros, lo que supone un aumento del 6,3% respecto al mismo mes de 2024. De ellos, 4.597.800 fueron viajeros comerciales: 2.133.715 en vuelos nacionales, un 6,4% más, y 2.464.085 en conexiones internacionales, que crecieron un 5,9%.

Durante el mes se operaron 40.830 movimientos de aeronaves, un 4,6% más que el año anterior, mientras que el transporte de mercancías descendió un 1,9%, con un total de 2.828 toneladas.

Tráfico por aeopuertos

El Aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1.286.184, lo que representa un incremento del 6,4% respecto a julio de 2024.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.094.961 pasajeros y un aumento del 1,4%; César Manrique-Lanzarote, con 798.998 pasajeros (+7,3%); Tenerife Norte, con 662.661 (+8,6%); Fuerteventura, con 617.573 (+12,6%); La Palma, con 133.918 (+2,6%); El Hierro, con 30.485 (+5,0%); y, La Gomera, con 12.269 pasajeros (+4,2%).

Acumulado enero-julio

Además, en lo que va de año, los aeropuertos canarios han registrado 31.671.482 viajeros, un 5,0% más que en el mismo periodo de 2024.

De los 31.481.904 pasajeros comerciales, 12.807.207 viajaron en vuelos nacionales, un 5,1% más, y 18.674.634 lo hicieron en vuelos internacionales, un 5,1% más respecto al acumulado en este mismo periodo de 2024.

De enero a julio de 2025, se gestionaron 281.041 movimientos de aeronaves, un 5,0% más que en el pasado año, y se registraron 18.665 toneladas de mercancías transportadas, un -2.5% menos que en 2024.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  2. 2 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  3. 3 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  4. 4 La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa
  5. 5 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  6. 6 Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol
  7. 7 Detenidas tres personas e investigada otra por el crítico estado de un perro en Ingenio
  8. 8 Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona
  9. 9 Muere el árbitro canario Pedro Hernández, olímpico en Los Ángeles 1984
  10. 10 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los aeropuertos de Canarias despegan: 4,6 millones de pasajeros en julio

Los aeropuertos de Canarias despegan: 4,6 millones de pasajeros en julio