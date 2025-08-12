Los aeropuertos de Canarias despegan: 4,6 millones de pasajeros en julio Gran Canaria lidera el tráfico aéreo en el Archipiélago con más de 1,28 millones de viajeros | Del total, 2,1 millones corresponden a vuelos nacionales (+6,4%) y 2,4 millones a internacionales (+5,9%)

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 12 de agosto 2025, 12:02 Comenta Compartir

Los aeropuertos canarios cerraron julio con 4.637.049 pasajeros, lo que supone un aumento del 6,3% respecto al mismo mes de 2024. De ellos, 4.597.800 fueron viajeros comerciales: 2.133.715 en vuelos nacionales, un 6,4% más, y 2.464.085 en conexiones internacionales, que crecieron un 5,9%.

Durante el mes se operaron 40.830 movimientos de aeronaves, un 4,6% más que el año anterior, mientras que el transporte de mercancías descendió un 1,9%, con un total de 2.828 toneladas.

Tráfico por aeopuertos

El Aeropuerto de Gran Canaria registró el mayor número de pasajeros con 1.286.184, lo que representa un incremento del 6,4% respecto a julio de 2024.

Le sigue el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.094.961 pasajeros y un aumento del 1,4%; César Manrique-Lanzarote, con 798.998 pasajeros (+7,3%); Tenerife Norte, con 662.661 (+8,6%); Fuerteventura, con 617.573 (+12,6%); La Palma, con 133.918 (+2,6%); El Hierro, con 30.485 (+5,0%); y, La Gomera, con 12.269 pasajeros (+4,2%).

Acumulado enero-julio

Además, en lo que va de año, los aeropuertos canarios han registrado 31.671.482 viajeros, un 5,0% más que en el mismo periodo de 2024.

De los 31.481.904 pasajeros comerciales, 12.807.207 viajaron en vuelos nacionales, un 5,1% más, y 18.674.634 lo hicieron en vuelos internacionales, un 5,1% más respecto al acumulado en este mismo periodo de 2024.

De enero a julio de 2025, se gestionaron 281.041 movimientos de aeronaves, un 5,0% más que en el pasado año, y se registraron 18.665 toneladas de mercancías transportadas, un -2.5% menos que en 2024.

Temas

Aeropuertos

Pasajeros