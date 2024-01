Canarias en peso rechaza la subida de las tasas aéreas al restar competitividad

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comunicó ayer que, tal y como aprobó Aena en julio del pasado año, a partir del 1 de marzo las tasas que las aerolíneas pagan por los servicios aeroportuarios subirán un 4,09%. A pesar de que desde Aena se indicó ayer que la subida solo supone 40 céntimos por pasajero y por billete de avión -menos de un euro en un viaje de ida y vuelta- tanto el Gobierno de Canarias como los empresarios del sector turístico y las aerolíneas rechazaron el incremento que consideraron de «muy mala noticia y un error».

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feht), José María Mañaricua, consideró que el incremento era «desmedido» y que hace un flaco favor al sector en las islas. «Nos resta competitividad», indicó Mañaricua, que criticó que Aena acometa esta subida cuando ya ha alcanzado beneficios prepandemia y gana dinero en la red de aeropuertos de las islas, que son de los más competitivos del Estado. «Los aeropuertos isleños ya son rentables, el volumen de pasajeros de las terminales isleñas ya ha superado los niveles previos al covid y otro detalle, en las islas son infraestructuras estratégicas. A Canarias no se puede llegar si no es avión, con lo que nos parece una subida desmedida», manifestó.

Mañaricua señaló que aunque solo sean 40 céntimos por billete, el encarecimiento se suma al que vendrá con los derechos de emisión, más el nuevo impuesto para los vuelos con Alemania del Gobierno germano y otras subidas adicionales. «Están encareciendo la posibilidad de coger un avión y eso es un error», dijo.

La directora de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, se manifestó en los mismos términos. «El aumento del 4% para un aeropuerto como el nuestro que depende al 100% de la conectividad aérea para conectar con el territorio peninsular no es una buena noticia», indicó Fernández, que considera que la subida tendrá un impacto negativo tanto en los turistas como en los residentes canarios y aquellos isleños que viven fuera y quieren viajar a Canarias a ver a sus familiares. Como advirtió, ese impacto será estudiado para tratar de conseguir en Canarias una excepcionalidad a la subida o bien, una modulación del incremento de las tasas.

«Hablamos de un archipiélago que no tiene un plan 'b' y que no tiene otra opción para conectarse de forma realista y rápida con el territorio peninsular» indicó Fernández, que llegada a este punto relacionó la subida de las tasas y la incapacidad de Canarias para intervenir en la toma de estas decisiones, pese a estar recogido en su Estatuto de Autonomía y ser una reivindicación histórica. «Estas políticas, como dice el Tratado de la Unión Europea deberían ser adaptadas y dimensionadas a las necesidades de un territorio ultraperiférico como es el nuestro», manifestó.

La directora de Transportes reconoció que la subida de 40 céntimos por pasajero y billete no es elevada para la media europea pero sí que afecta negativamente a un archipiélago ultraperiférico. «Planificar de manera uniforme un territorio continental que tiene continuidad y una conectividad y capacidad de intermodalidad mayor que la nuestra no tiene sentido. No tiene nada que ver uno y otro a la hora de implantar una medida de este tipo», indicó.

Por todo ello, advirtió de que Canarias seguirá reclamando el poder participar en las decisiones de gestión aeroportuaria que se tomen, tal y como recoge el artículo 161 del Estatuto. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) advirtió de una pérdida de competitividad. Las aerolíneas habían propuesto un aumento del 1,5% que finalmente se ha llevado al 4,09%.

Desde Aena se justificó ayer la subida del 4,09% de las tasas por la elevada inflación en el último año. «Esta subida deriva de un reconocimiento parcial de la inflación del 3,5%, al que se suman ajustes ordinarios hasta el 4,09%», se indicó a CANARIAS7. Asimismo, se apuntó que pese al alza las tarifas de Aena seguirán siendo más bajas que en 2019 y se mantendrán como las más competitivas de Europa. Asimismo, se indicó que Aena ya trabaja en incentivos para el incremento de las rutas. La subida de las tasas está aún pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).