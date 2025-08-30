Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AVE en una imagen de archivo. RC

Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros

El fuego se originó en el vagón de cola y los bomberos han evacuado a todo el pasaje sin heridos

José A. González

José A. González

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:33

El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendido desde primera hora de esta tarde después de que se incendiara el último vagón de ... tren a la altura de la localidad de Argamasilla de Calatrava en Ciudad Real y que ha obligado al desalojo de los 210 pasajeros del convoy y ha cortar la vía que conecta el centro y el sur peninsular.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mayor tragedia en la ruta canaria: 143 víctimas en un cayuco naufragado frente a Mauritania
  2. 2 Aumenta la criminalidad en Canarias: los asesinatos se disparan un 223% y los secuestros un 100%
  3. 3 Yéremy se va a la Premier y deja dinero a la UD Las Palmas
  4. 4 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene cartel: una sardina con escamas de póker
  5. 5 Un finalista del concurso del Guiniguada denuncia al Ayuntamiento en la Fiscalía
  6. 6 Miles de personas convierten La Vará del Pescao en un mar de tradición y fiesta popular
  7. 7 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  8. 8 Los altos precios obligan a los canarios que se quedan de vacaciones en el archipiélago a no salir de su isla
  9. 9 Raquel del Rosario: «Es un orgullo y un privilegio ser la pregonera de las fiestas del Pino»
  10. 10 La plantilla de la naviera Armas «inquieta» por la falta de información de la venta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros

Adif corta la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse el vagón de un tren con 210 pasajeros