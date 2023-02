«Se acerca la campaña electoral y hay partidos del Pacto que se apuntan a la demagogia»

–Solo quedan tres meses para las elecciones. ¿Se nota ya un cambio en el ritmo de trabajo?

- Nosotros seguimos trabajando, perfilando lo que queda ydejándolo todo organizado. Si uno sigue, bien y si no, el que venga que lo encuentre todo ordenado. Seguimos para que la Consejería no se detenga por las elecciones.

–Después de la covid y la mejora de 2022, sobre todo en la segunda parte del año, ¿qué previsiones tiene para 2023? ¿Superará Canarias cifras de 2019 o incluso superará las de 2018, cuando se llegó al récord de turistas en el archipiélago?

–Estamos muysatisfechos con los datos de 2022, que hemos cerrado casi al mismo nivel de turistas del año prepandemia. Recuperamos un 97%, llegando a los 14,6 millones de turistas, entre extranjeros y nacionales y sin contar con el mercado interior. De todas formas, aunque nos pregunten por las cifras, yo creo que no es tan importante el número de turistas que llegan sino cuanto aporta esto a Canarias. Cuál es la facturación real. En este sentido, me quedó con este aspecto. Por ejemplo, solo el turismo extranjero aportó 17.451 millones de euros en 2022, lo que hizo que Canarias pasara de ser la segunda comunidad autónoma en facturación a la primera. Si unimos al nacional estamos en 19.000 millones de facturación. Si descontamos la inflación, sigue habiendo un crecimiento real del 16,5%, con lo que son datos muy buenos en un año de gran apuesta turística por Canarias. En 2023 me gustaría, si no llegar al número de turistas aumentar la facturación real y que ésta llegue al tejido productivo y social de Canarias.

–Veo que habla con prudencia pero las previsiones apuntan a que 2023 puede ser el mejor año de la historia de Canarias.

–Sí, eso es lo que parece pero, después de lo vivido y la situación de incertidumbre actual no quiero decirlo tan abiertamente. Hay muchas circunstancias como la guerra de Ucrania, que pueden cambiar todo. El escenario es esperanzador y alcista. El estar lejos del conflicto bélico es una ventaja para Canarias como destino turístico de confianza y seguridad frente a los competidores. Así que las perspectivas son positivas y 2023 se cerrará muy bien si no pasa nada y todo se va al traste.

- En Fitur, en enero, dieron los datos de plazas de avión. No sé si las aerolíneas han mejorado sus previsiones.

–Sí. Efectivamente. De abril a octubre los asientos crecen y van a ser un 12,4% más este año que en 2019. Hablamos de 11,2 millones de plazas programadas frente a los 9,9 millones de hace cuatro años. Es decir, hay 1,2 millones de asientos más. Si lo comparamos con 2022, las cifras son menos abultadas porque el año pasado fue un ejercicio de apuesta turística por Canarias. Así todo, hoy estamos para el verano un 2,6% por encima, con 300.000 plazas más. Seguimos creciendo y en todos los mercados hay tendencia de crecimiento. Nos llama la atención sobre todo el peninsular, porque contamos con la programación aérea más extensa con este mercado, en destinos y conexiones. Vamos a tener conexión con 25 ciudades y 3,5 millones plazas entre abril y octubre.

- ¿Prevén algún tipo de iniciativa para el mercado alemán y nórdico que no acaba de recuperarse? y que lastra sobre todo al destino Gran Canaria.

– Nosotros estamos con toda lacampaña promocional internacional que siempre hacemos. Ahora vamos a la ITB a intentar reforzar el mercado alemán. Aumentan también las plazas con Alemania un 3,4%. Es cierto que aún está por debajo de 2019 pero la tendencia es alcista. Yo creo que este año se recuperará aunque su comportamiento es más conservador. En cuanto al nórdico, seguiremos haciendo una programación potente y seguimos en contacto con los operadores aéreos para ver cómo podemos ayudar. Hay que decir que la caída del nórdico se produjo con la crisis de Norwegian y vemos que, a medida que se van saneando, van recuperando rutas. Al mercado nórdico, que es el mas turoperizado de todos, ya que un 50% viene con operadores, le ha afectado también la quiebra de la compañía noruega Flyr, que tenía dos vuelos semanales con Gran Canaria y 20.000 asientos en el invierno. No es grande pero afecta.

– Los empresarios insisten en que la menor recuperación de Gran Canaria se debe en parte al estado de abandono en el que se encuentran algunas zonas, con centros comerciales en ruinas e infraestructura obsoleta.

– Yo creo que se debe mejorar esto pero no creo que esté afectando a nuestra imagen y a la decisión del turista a la hora de elegir dónde va. Toca más la decisión de viaje estar próximos a la zona de conflicto y la escalada de precios. Esto no quita para que haya que mejorar la imagen. En cualquier caso, todas las islas van a crecer en plazas el año que viene: Tenerife sur crece un 7,2%, Tenerife norte un 5,2%; Lanzarote y Gran Canaria, con un 3,5%. Fuerteventura baja un 5,5% pero se debe a que en 2022 creció un 8% con respecto a 2019.

- En cuanto a los centros comerciales, ¿no hay posibilidad de reformarlos con incentivos o bien, con expropiaciones, como se hace cuando una administración quiere crear una infraestructura?

– En Gran Canaria, desde la Dirección General de Comercio hicimos un diagnóstico de cómo podía resolverse el problema y lo trasladamos a las autoridades competentes y el sector pero este es un problema más privado que público. Si la prioridad está atomizada y no se ponen de acuerdo no podemos intervenir. En cuanto a la posibilidad de expropiar habría que preguntar a Patrimonio y los técnicos. Yo lo he pensado y me pregunto por qué las grandes cadenas hoteleras, que tienen músculo financiero, no se hacen con el centro comercial, lo mejoran y le dan economía y actividad. Hacen un acuerdo de arrendamiento y compraventa con el comerciante pequeño y así no se perjudica a las infraestructuras privadas que están al lado. Yo creo que esa es una solución más rápida que si interviene lo público.

– Se refería antes a la buena marcha del turismo peninsular, ¿tienen también buenas previsiones para 2023?

- El turismo peninsular es el que mejor está funcionando, el que más aumenta. De ahí que yo creo que vamos a tener un buen verano y un buen invierno, aunque es mucho anticiparse. El mercado peninsular está funcionando muy bien por la programación más extensa de nuestra historia. Ahora hay que hacer campañas promocionales para que los asientos vengan llenos.

– En conectividad Canarias ha mejorado mucho desde la pandemia pero por aeropuertos de destino seguimos por debajo. ¿Llegaremos este año a los niveles de 2019?

– En algunos países sí tenemos conexiones con menos aeropuertos que antes. Por ejemplo con Reino Unido y Alemania aún estamos por debajo pero la tendencia es alcista. Estamos casi recuperados pero no aún al cien por cien. En cualquier caso, con la diversificación que hemos hecho hemos logrado cuota en Francia, Portugal e Italia, que compensa el descenso que impide que estemos como en 2019.

-Esta semana arrancó el nuevo sistema de 'tax free' y ya es conocida su oposición al modelo escogido por la Agencia Tributaria Canaria. ¿Es su opinión, al igual que la del comercio, que está condenado al fracaso?

– Yo digo lo que opino. Intento ser respetuosa con las decisiones que se toman en el Gobierno pero en este caso no comparto el modelo elegido. Yo escuché a las dos partes, los comerciantes y la Agencia Tributaria, pero creo que debe ser un modelo abierto, como el DIVA, que permite a los grandes operadores participar y que sea el turista el que elija con quién, cómo y dónde lo hace. Yo no creo que el objetivo de la Agencia Tributaria sea que no funcione. Ellos quieren intentarlo con buena fe pero en el mundo, cuando se han implementado modelos similares, no ha funcionado. Se pierde cuota económica y se complica la vida al turista para hacer la gestión. Yo seguiré luchando en la medida de mis posibilidades para que se abra y esperaremos a tener datos para tener mejor posición para saber si lo que opino yo es correcto. Aquí se ha tomado una decisión más taxativa, que es legal y respetable, pero no creo que funcione.

– En su Consejería ha habido muchos frentes abiertos con el resto de los socios de Gobierno, 'tax free', ecotasa, moratoria turística... Imagino que no ha sido fácil.

– Tenemos perspectivas diferentes pero hay algo que subyace y es el respeto entre nosotros. Aunque a veces puede parecer que no, porque uno es muy vehemente diciendo algo y el otro no tanto, en el ámbito del consejo de Gobierno, interno, somos muy respetutosos y sabemos dónde no se puede tocar para que luego no te toquen a ti. Yo creo que ha sido la legislatura de los consensos. Los cuatro partidos hemos sabido ceder, unos en una cosa y otros, en otras y cada uno ha elegido sus caballos de batalla. Ninguno hemos expuesto nuestras líneas rojas pero en el discurrir de la situación salen temas como la ecotasa y la moratoria, que cada uno se va defendiendo. Yo lo que si puedo decir es que esta Consejería se ha estudiado las cosas y valorado todo desde todos los puntos de vista y con todos los sectores. También hemos analizado cómo iban las cosas en los sitios en los que ya existía, no me he llevado por opiniones personales y todo, con una premisa, que yo quiero preservar mi tierra, donde quiero seguir viviendo. Nunca tomaría nada en contra de esto pero tampoco adoptaría una que me beneficie electoralmente.

–¿Cree que otros socios de gobierno sí se han dejado llevar por la proximidad de las elecciones para posicionarse sobre distintos temas?

- Los cargos públicos debemos elevar la mirada y dejar de lado el ego para ver los datos y las experiencias en otras regiones y ver si somos iguales o no y si las experiencias en otro sitio se pueden aplicar aquí. Incluso creo que a veces hay que mirar al pasado y decir, nos vale para aprender y aplicar lo mismo o cosas diferentes. Yo desde luego no voy a ser demagógica.

– Otros sí son demagógicos...

–Sí, sí, por supuesto. Lo he dicho públicamente. Desgraciadamente se ha producido y lo veo. Justo cuando viene la campaña electoral. Antes no había habido tanta insistencia en algunos temas como la ecotasa pero se acercan las elecciones y hay partidos del Pacto que se posicionan contra la Consejería de Turismo, incluso a veces con temas que yo no tengo que firmar, lo que demuestra una falta de estudio y conocimiento de las cosas. Me llama la atención que sea a dos meses de las elecciones, con lo que creo que lo hacen para recuperar electorado y ganar elecciones. Eso no es una buena señal. Una política pública no se adopta para ganar elecciones sino para mejorar la vida de las personas.

–¿Cuál es su balance de una legislatura atravesada por la covid?

–Tenía muchos proyectos cuando llegué pero primero nos tocaron los incendios, luego la quiebra de Thomas Cook, que pensé que no podría haber algo peor y después, la covid. Al final el balance que hago es, quitando la parte negativa de la pandemia de muertes y el 'cero turístico'. positivo porque como gobierno supimos dar una respuesta y reaccionar en la urgencia. Nos tocó aprender sin libro de instrucciones y la covid nos convirtió en más resilientes. Como destino turístico yo creo que hoy somos mejor que en 2019 por la capacidad de adaptarse a cada momento. Yo miro el futuro con esperanza y creo que aún podemos ser mejores de lo que somos actualmente.

- El acuerdo electoral con los herrenos ha sorprendido.

- Cada uno nos presentamos en nuestra isla y hay pacto para formar grupo parlamentario y con eso, abanderar mejor las necesidades de las islas no capitalinas. Ya que podemos tener fuerza parlamentaria hay que aprovechar las oportunidades.

–Si se dieran de nuevo los números y ASG estuviera en el próximo Gobierno ¿le gustaría repetir en esta Consejería?

–Esta Consejería es muy bonita. He tenido un gran equipo que no siempre se puede conseguir y me encanta Industria, Turismo y Comercio. Lo que ocurra después de las elecciones ya se verá.