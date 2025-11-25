Se acabó el idilio con el Estado: Zapata une al sector renovable en un frente común para exigir a Aegesen «que cumpla con Canarias» El consejero y los agentes del sector consensuan una carta para pedir que se cumpla lo prometido. Entre otras cosas, compensaciones a los vertidos; retribución a las baterías y el almacenamiento y un grupo de trabajo con el Estado para impulsar la descarbonización de las islas

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias convocó ayer a la VIII Mesa de la Energía Renovable de Canarias con el objetivo de aunar a todo el sector de cara a reclamar a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aegesen, que cumpla lo que prometió en marzo de este año en su visita al archipiélago.

El Ejecutivo se está encontrando barreras en el Ministerio para desatascar trabas técnicas y regulatorias y poner en marcha medidas que son necesarias para avanzar en la penetración de las renovables y en consecuencia, la descarbonización del archipiélago. Tampoco se ha puesto en marcha el grupo de trabajo multidisciplinar que Aegesen anunció para diseñar una hoja de ruta que acelerara la transición ecológica de las islas y que iba a estar integrado por la Administración General del Estado, el Gobierno de Canarias, el sector energético y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tras meses sin avances, la Consejería de Transición Ecológica ha optado por unir a todo el sector de las renovables y hacer un frente común para ir a pelear a Madrid la puesta en marcha de las medidas que Aegesen prometio en marzo.

Como indican fuentes próximas, el objetivo es «hacer cumplir la agenda canaria» para avanzar en el tema de los vertidos y el almacenamiento en baterías, asuntos que están frenando la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos de renovables.

«Vamos a solicitar al Ministerio que ponga cuanto antes esas reuniones de trabajo bilaterales que nos anunciaron más de medio año y que no se ha convocado cuando hay temas urgentes que resolver», indicó ayer Zapata poco antes de participar en la mesa de las renovables, donde se consensuó el contenido de la carta que será remitida a Aegesen.

Zapata recordó que la penetración de las renovables sigue siendo del 20%, muy por debajo del objetivo marcado. También mencionó el problema de los vertidos de las renovables y que, en el caso de Canarias, no se están costeando por parte del Ministerio como sí ocurre en la península. La potencia renovable ha crecido un 30% pero los vertidos han pasado de un 4% a un 16%, con un gran perjuicio para los inversores. «Es inasumible e inaceptable», señala.

La retribución de la energía en baterías es una de los problemas que está bloqueando proyectos de inversión en las islas.

La ministra aseguró en su visita en marzo que con carácter inmediato, se iba a modificar la señal precios en los sistemas eléctricos canarios para que se ajustasen a la realidad de demanda energética del archipiélago y, en consecuencia, se favorezca la penetración de renovables y se incentive la inversión.

Asimismo, se comprometió a modificar la normativa para el almacenamiento independiente, al objeto de que pueda participar directamente en el mercado eléctrico insular, aportando flexibilidad y respaldo a los sistemas eléctricos insulares, incrementando con ello la seguridad de suministro.

Nada de esto se ha cumplido.