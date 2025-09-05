El absentismo sigue al alza en Canarias: en 4 años crecen un 109% las bajas laborales Según los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes en Canarias se duplicaron entre 2020 y 2024

El absentismo laboral en Canarias ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos cuatro años, convirtiéndose en un problema estructural que erosiona la productividad, debilita la competitividad y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema económico y social.

Según los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) (Anexo I), los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes en Canarias se duplicaron entre 2020 y 2024, pasando de 109.258 a 228.980 (+109,6%), frente al 82,9% registrado en el conjunto de España, según informa la CEOE de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el incremento fue aún mayor: +115,3% en apenas cuatro años.

La duración media de las bajas confirma la brecha: en 2024, en Santa Cruz de Tenerife alcanzaron los 61,3 días de media, casi veinte más que en España (42,5). Además, mientras en el conjunto nacional la duración cayó un 20,9% desde 2020, en Santa Cruz de Tenerife apenas se redujo un 16,9%. Cada día extra de baja innecesaria supone un coste añadido para empresas, trabajadores y administraciones.

El absentismo en Canarias en 2024 equivale a que 78.364 trabajadores no acudieran ni un solo día al trabajo durante todo el año, lo que supone la pérdida del 8% de la capacidad laboral del archipiélago. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el coste total de las incapacidades temporales por contingencias comunes se disparó un 74,7%, hasta alcanzar 619,5 millones de euros en 2024.

A nivel regional, el gasto total supera los 1.300 millones de euros, repartidos casi a partes iguales entre la Seguridad Social (672,5 millones) y las empresas (631,5 millones). Esta doble carga compromete la competitividad de las empresas y la capacidad de las arcas públicas para atender otras prioridades sociales. ➢Las bajas por contingencias profesionales han caído un 65% entre 2020 y 2024 gracias a la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo, las contingencias comunes se han disparado un 105% en el mismo periodo.

Ante este panorama, desde CEOE Tenerife se plantea medidas contra el absentismo como reforzar la gestión de las contingencias comunes, con mayor colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Canario de Salud, mutuas y empresas y reducir las listas de espera y agilizar diagnósticos, evitando demoras injustificadas.

Asimismo, también se plantea incentivar la reincorporación temprana y segura del trabajador, con programas de adaptación progresiva al puesto y dotar presupuestos ajustados al coste real de las contingencias, para no comprometer otras partidas sociales.

Otra de las medidas es impulsar campañas de sensibilización compartida que refuercen la corresponsabilidad de trabajadores, administraciones y empresas. «El absentismo laboral ya no es un problema estadístico, ni mucho menos un problema exclusivamente de las empresas: es un lastre real para el crecimiento y el futuro de Canarias», se señala desde la patronal.