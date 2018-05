«A un paso» de una nueva huelga general

Miles de personas se manifestaron ayer en las dos capitales de Canarias para reclamar mejores empleos, unos salarios que reflejen los beneficios de las empresas y pensiones dignas durante las movilizaciones convocada por los sindicatos con motivo del Primero de Mayo.

Los máximos representantes de CC OO y UGT en las islas advirtieron que este día marcará «un antes y un después» en las reivindicaciones ciudadanas: «Si no se produce un giro radical por parte del Gobierno de España, convocaremos una huelga general antes de que acabe 2018», aseguró el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, que se colocó a la cabeza de la manifestación que arrancó pasadas las 11:00 horas de la plaza Weyler de Santa Cruz de Tenerife, y que fue secundada por unas 2.000 personas.

En el parque de Santa Telmo de Las Palmas de Gran Canaria, el secretario general de CC OO en Canarias, Inocencio González, insistió en que «si no hay una mayor disposición al diálogo de las patronales en la negociación colectiva, entraremos en un escenario de movilizaciones durante este mismo año en el que no se puede descartar la huelga general». «Este Primero de Mayo es el epílogo de un año en el que vamos a luchar por la recuperación de derechos perdidos en un contexto de recuperación económica que no termina de llegar a las familias y con unas relaciones laborales que ahondan en la precariedad», recalcó González.

También el portavoz de la Plataforma por la Defensa de Pensiones Públicas en Gran Canaria, Blas Padilla, se mostró partidario de ir a la huelga general como «única alternativa para salir de la situación actual». Padilla advirtió que el reciente acuerdo del Gobierno con el PNV para subir las pensiones de acuerdo al IPC es solo una medida coyuntural y electoralista que no garantiza la revalorización justa de las pensiones más allá de 2018».

En las dos capitales canarias, los manifestantes reclamaron mejoras laborales, y la igualdad entre hombres y mujeres. Tampoco faltaron los tradicionales mensajes en favor de un «Sahara libre»; la ilegalización de los paraísos fiscales, o en contra de la privatización de los servicios públicos. Y destacaron las consignas para denunciar la sobrecarta de las camareras de piso, o en defensa de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria.