-Se acerca el final de año y suele ser momento de balance y planteamiento de objetivos. ¿Cómo lo afronta McDonald's España?

-Para la compañía representa un momento de ilusión y de ambición, de hacer balance, de revisar y establecer nuevos objetivos. También de satisfacción, por el buen trabajo que están haciendo nuestros empleados y franquiciados, y por cómo nuestros clientes acogen cada nuevo lanzamiento, cada nueva sorpresa que les ofrecemos.

En McDonald's España afrontamos una etapa crucial, que deriva del buen funcionamiento de la compañía durante muchos años, y de nuestra apuesta para seguir mejorando y creciendo de forma sostenible y responsable. Por eso hablaba de un momento de ilusión y de ambición. Ilusión por seguir siendo capaces de ofrecer a nuestros clientes productos de calidad y de generar un impacto real y en positivo. Y ambición porque estamos inmersos en un plan de crecimiento que demuestra la apuesta decidida por España, con el objetivo de abrir 200 nuevos restaurantes con una inversión de 500 millones de euros hasta 2028.

-Y todo esto se plantea en una reunión corporativa aquí en Canarias.

-Para McDonald's, nuestros franquiciados son un pilar fundamental, no solo del negocio, sino también de la compañía. Un 92% de los más de 640 restaurantes que tenemos en España están gestionados por más de 125 franquiciados. Este dato refleja su importancia para nosotros.

Estos días, nos reunimos con ellos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, para seguir compartiendo ideas, opiniones y objetivos. Tenemos una agenda de actos muy completa.

-¿Por qué han decidido celebrar esta reunión en Canarias?

-Nuestra apuesta por las Islas Canarias es firme y comprometida. Y los datos lo demuestran. Tenemos 44 restaurantes en las islas y esta es la tercera vez que decidimos organizar la reunión de esta asociación aquí. Como comentaba antes, estamos en plena fase de desarrollo de un ambicioso plan de crecimiento en España y, en ese plan, Canarias tiene por supuesto un lugar propio.

Además, aquí siempre nos acogen muy bien y nos sentimos como en casa. Este año nos reunimos en Gran Canaria, una isla maravillosa con un entorno único y privilegiado. Nosotros estamos encantados de estar aquí y nuestros franquiciados, también.

-¿Qué encuentra una gran compañía internacional como McDonald's en una comunidad como Canarias?

-McDonald's es una compañía internacional de una dimensión muy importante. Tenemos más de 43.500 restaurantes en 100 países y damos empleo directo a más de 2 millones de personas. Pero, más allá de eso, nuestro modelo de negocio tiene un componente local muy marcado. Me gusta definir a McDonald's como una compañía «glocal». Es la compañía global más local que conozco.

Decía antes que un 92% de nuestros establecimientos en España son gestionados por franquiciados. Hablamos de emprendedores, de empresarios locales que, de la mano de la compañía, ofrecen nuestros productos y nuestra experiencia a muchos clientes, y además generan empleo local.

En este sentido, Canarias tiene, como otras comunidades en España, unas características muy notables que vienen marcadas por su geografía y clima privilegiados, por su capacidad para atraer visitantes de muchas partes del mundo, por su cultura y el carácter único de su gente y por sus grandes posibilidades de crecimiento.

Ese vínculo local que mencionaba antes tiene una relevancia especial, en nuestro caso, en la cesta de la compra. El compromiso de McDonald's España con los proveedores nacionales y, en particular, con el sector primario, es firme y convencido. Nos enorgullecemos de poder decir que un 70% del valor de esa cesta de la compra procede de proveedores españoles. En el caso de Canarias, adquirimos tomate, cebolla, lechuga y fruta de temporada de proveedores de Gran Canaria.

-Presentaron hace unos meses su informe anual de impacto y hablan mucho de un impacto en positivo. ¿En qué consiste ese impacto?

-Cuando hablamos de que McDonald's España genera un impacto real y en positivo nos referimos a que nuestra actividad tiene el propósito, no solo de crecer y de, por supuesto, ofrecer productos de calidad y una experiencia única a nuestros clientes, sino también de dejar huella en nuestra sociedad.

Ese impacto positivo se concreta en la economía y el empleo, evidentemente, con los 28.000 empleos directos y 60.000 indirectos que generamos. También con el medio ambiente, con un 95% de nuestros restaurantes que ya funcionan con el 100% de energías renovables y muchas otras iniciativas y compromisos con la sostenibilidad medioambiental. El sector primario es muy importante para nosotros y por eso tenemos varios proyectos de apoyo al campo español. Y, por supuesto, ese impacto se concreta en el tejido social, dando apoyo a comunidades que lo necesitan colaborando con la Fundación Ronald McDonald, que cada año ayuda a más de 19.000 familias en España a través de sus Casas y Salas. Y aquí quería destacar la donación que ha recibido la fundación por parte de la Federación Interinsular de Fútbol recientemente.

-Esa donación, ¿es una muestra más de ese vínculo con Canarias?

-Sí, sin duda, es una buena muestra. Ayer mismo hemos celebrado un acto con el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol, Juan José Arencibia, que nos hizo entrega de un cheque simbólico para representar esa donación. Un gesto que agradecemos mucho por el apoyo que supone a la labor de la fundación y, sobre todo, porque va a permitir ayudar a muchas familias que lo necesitan también aquí, en Canarias.