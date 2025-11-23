8.000 turistas en cuatro cruceros este domingo en Las Palmas de Gran Canaria El negocio sigue en expansión y el sector teme los efectos de una subida de tasas

Imagen de un crucero y turistas en el puerto de la Luz y de Las Palmas.

Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025

Cuatro cruceros en un mismo domingo y unos 8.000 cruceristas entrando y saliendo de esos barcos y paseando por la ciudad y la isla. Son los números y la estampa que presenta este 23 de noviembre Las Palmas de Gran Canaria de la mano de su puerto y a esa cifra hay que añadir unos 3.000 trabajadores a bordo de los navíos.

Los cruceros son el Aidabella, el Mein Schiff Relax, el Sea Cloud II y el Bolette.

Como es habitual en este tipo de escalas, muchos viajeros tienen excursiones contratadas y otros visitan la ciudad por su cuenta.

La capital grancanaria sigue consolidándose como escala de cruceros y también como puerto base. Esto último es muy positivo para el turismo porque al ser lugar de salida o llegada de las travesías, gran parte de los viajeros hacen una noche de hotel.

En este momento, el sector portuario ve con recelo la posibilidad de que la Autoridad Portuaria apruebe una subida de tasas a los cruceros, por el riesgo de perder parte del tráfico.

En los diez primeros meses del año, el tráfico total en los puertos de Las Palmas creció un 16 % y el de cruceros alcanzó los 1,3 millones de pasajeros y las 596 escalas, suponiendo un incremento del 40,6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el pasado jueves la Autoridad Portuaria.

El mayor tráfico se debe al aumento del tránsito de mercancías (+25,9 %), del movimiento de contenedores (+15,6 %) y las toneladas de tráfico Ro-Ro (+14,1 %), unos datos que, según indicó, en un comunicado «reflejan un fuerte impulso en la actividad del conjunto del sistema portuario».

Los puertos de Las Palmas, Arrecife, Puerto del Rosario, Arinaga y Salinetas han sumado 30.620.471 toneladas de tráfico total, lo que supone 4.237.988 toneladas más.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, ha destacado «la solidez de estas cifras» y ha afirmado que estos datos confirman «que nuestros puertos mantienen una trayectoria de crecimiento sostenido».

Calzada ha subrayado la evolución del tráfico de cruceros que, con un incremento de casi el 17 % en pasajeros y de más del 40 % en escalas, «refleja la confianza de las navieras en nuestros puertos y en el destino Canarias».

A este crecimiento se suma el avance de los avituallamientos, cuyas toneladas totales aumentan un 2,11 %, hasta 2.446.356, destacando las de combustible, con 2.213.839 toneladas y un incremento del 1,21 %, y el suministro de agua, que crece un 11,53 % hasta 232.517 toneladas.

La pesca congelada registra también un comportamiento positivo en el acumulado anual, con 247.501 toneladas y un incremento del 5,28 %.

En cuanto a la evolución por puertos de enero a octubre de 2025 frente a 2024, el puerto de Las Palmas registró un aumento del 16,99 %, el de Arrecife un 8,78 %, el de Puerto del Rosario un 17,02 y el de Arinaga un 10,93 %.

En el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, el turismo de cruceros ascendió un 13,40 %, con un crecimiento del 0,50 % del tráfico de pasajeros; el movimiento de mercancías un 18,73 %, la mercancía general contenerizada un 13,15%, las unidades de TEU un 16,58 % y el tráfico Ro-Ro un 11,99 %.

En octubre ha mostrado también «una evolución positiva» el conjunto de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, con un tráfico total de 2.997.001 toneladas, lo que supone un incremento del 6,36 % respecto al mismo mes de 2024, mientras que las mercancías suman 2.752.878 toneladas, con una subida del 6,11 %.

Además, ascendieron un 11,18 % las unidades de TEU, un 9,21 % los avituallamientos, un 111,48 % la pesca congelada y un 9,81 % el tráfico Ro-Ro.