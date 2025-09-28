Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026 Los propietarios de VMP de las islas se quejan del exceso de exigencias y de los pocos derechos que les asisten, así como de la escasa información que hay para cumplir con todo

Silvia Fernández Díaz Las Palmas de Gran CAnaria Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

A partir del 1 de enero de 2026, en apenas tres meses, la práctica totalidad de los patinetes eléctricos (también las bicicletas eléctricas) que circulan por Canarias deberán contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Así lo obliga la Ley 5/2025 de julio y que es una transposición de una directiva europea, que amplia el seguro a otro tipo de vehículos, como los personales ligeros (VMP), los agrícolas y los industriales (estos dos últimso hasta ahora exentos). De no contar con él, la sanción podrá llegar a los 1.000 euros. El precio anual de un seguro para los patinetes oscila entre los 20 y los 50 euros al año en función de las coberturas que ofrezcan al propietario.

Se estima que en las islas hay más de 300.000 patinetes y la cifra crece cada día al calor de la necesidad de nuevas modalidades de transporte para acceder a determinadas zonas de la ciudad y nuevos empleos que exigen desplazarse de forma rápida y barata, sin quedar atrapados en medio de los atascos, como es el caso de los repartidores. Otros se suman por convicción hacia un medio de transporte sostenible. Cada año en las islas se adquieren en torno a 14.000 nuevos patinetes eléctricos. Pese a su fuerte crecimiento existe a fecha de hoy un gran desconocimiento sobre la obligación de contar con este seguro, como apunta el presidente de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Canarias (Ampecan), Antonio Sedano.

De igual manera, y no por culpa de los usuarios y propietarios de patinetes eléctricos, apenas hay información sobre el registro público de vehículos personales ligeros, que debe poner en marcha el Gobierno de España y que gestionará la Dirección General de Tráfico (DGT). Todos los patinetes deben inscribirse antes del 2 de enero de 2026 para recibir una identificación oficial.

Sin embargo, pese a la proximidad de la fecha sigue siendo una incógnita para los usuarios. «Creíamos que en septiembre con el comienzo del nuevo curso político y la actividad parlamentaria habría novedades con el registro pero seguimos esperando noticias. Estamos a la expectativa», indica Sedano, que se queja de que con los patinetes eléctricos «solo hay obligaciones» y ninguna facilidad para poder circular «sin jugártela».

A la par del seguro obligatorio y del registro -que tiene que crearse-, los propietarios de patinetes tienen ante sí otra fecha importante: 21 de enero de 2027. A partir de esta fecha no podrá circular por las ciudades españolas ningún patinete eléctrico que no cuente con la certificación oficial y esté homologado por la DGT. Ya desde enero de 2024, cuando se aprobó esta normativa, los comercios especializados en movilidad personal no pueden vender en España patinetes que no sean homologados. Sin embargo, sí pueden circular por las calles al amparo de la moratoria de tres años que se dio con la aprobación de la norma.

Se estima que el 60% de los patinetes eléctricos que circulan por las calles no está certificados. El hecho de que estén homologados impide que sus motores sean manipulados para que puedan superar los 25 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima a los que se les permite circular por ley. «Los homologados cuentan con una serie de características y cumplen unos requisitos de seguridad 'antimanipulación ' y 'antipirateo' que los hacen más seguros para el usuario y el resto de los ciudadanos», explica Sedano. Como añade, los homologados cumplen otros criterios de luces, dimensiones de los neumáticos y frenos que aportan fiabilidad y seguridad a este medio de transporte.