Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la zona de facturación del aeropuerto de Lanzarote. Cober

1.000 millones de inversión para cinco aeropuertos canarios

Son los aeródromos de Tenerife Norte y Tenerife Sur; Lanzarote; Fuerteventura; y La Gomera los que se beneficiarán de la inversión del plan estatal DORA

Patricia Vidanes Sánchez

Patricia Vidanes Sánchez

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:59

De los 13.000 millones de euros anunciados este jueves por el presidente de España para los aeropuertos de Aena, 1.000 serán para Canarias. Concretamente son cinco los aeropuertos de las islas que se beneficiarán de la inversión que se contempla para el periodo 2027-2031 dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

Son los aeródromos de Tenerife Norte y Tenerife Sur; Lanzarote; Fuerteventura; y La Gomera en los que se acometerán importantes proyectos que abundarán en la calidad de las operaciones y en la atención a los usuarios.

También este jueves el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, apuntó que el trabajo bilateral Estado-Canarias para planificar el siguiente DORA para el 2027, «fundamental para que nos permite llegar en las mejores condiciones». El primer DORA de Canarias contó con una inversión de 300 millones, y el actual cerca de 200 millones de euros. Ahora, señaló Rodríguez, «el Gobierno de Canarias ha trabajado fuertemente con Aena para que el siguiente DORA la inversión sea superior a los 1.000 millones de euros». Y para esa inversión millonaria hay ya «proyectos concretos que se están redactando».

Se llevará a cabo la renovación completa de la terminal Tenerife Sur, «algo absolutamente necesario». A su vez se renovará la terminal de Tenerife Norte; y se acometerá el proyecto de unión de las terminales insulares e internacionales del aeropuerto César Manrique de Lanzarote. Tres proyectos que, señaló el consejero, suman 900 millones de euros, suponiendo el DORA 2027-2031 «un revulsivo para Canarias.

Pero también, en opinión del consejero canario, se va a hacer «justicia», porque las red de aeropuertos canarios «es de las más rentables» del conjunto del Estado español y un volumen de movimiento de récord, lo que requiere una inversión «digna».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fuertes lluvias sorprenden en medio de la calima a Fontanales
  2. 2 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  3. 3 75 personas apercibidas y 18 denuncias este martes por infracciones en las Dunas de Maspalomas
  4. 4 La Aemet da un respiro a Canarias mientras las islas continúan bajo un paraguas de tierra
  5. 5 Jornada lectiva del profesorado: Canarias ya aplica la rebaja anunciada por Sánchez
  6. 6 «No puede ser casualidad que Xi Jinping haya visitado Canarias tres veces»
  7. 7 Una mujer, a juicio por llegar a Lanzarote con droga valorada en 85.000 euros en su equipaje de mano
  8. 8 Luces y sombras en el primer día de obras en el recinto ferial de Arucas
  9. 9 Cazas, misiles y sistemas antidrones: Gando se convierte por unos días en el epicentro de la defensa aérea
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria debe 1,4 millones de euros en horas extras a sus policías y bomberos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 1.000 millones de inversión para cinco aeropuertos canarios

1.000 millones de inversión para cinco aeropuertos canarios