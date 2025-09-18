1.000 millones de inversión para cinco aeropuertos canarios Son los aeródromos de Tenerife Norte y Tenerife Sur; Lanzarote; Fuerteventura; y La Gomera los que se beneficiarán de la inversión del plan estatal DORA

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:59

De los 13.000 millones de euros anunciados este jueves por el presidente de España para los aeropuertos de Aena, 1.000 serán para Canarias. Concretamente son cinco los aeropuertos de las islas que se beneficiarán de la inversión que se contempla para el periodo 2027-2031 dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).

Son los aeródromos de Tenerife Norte y Tenerife Sur; Lanzarote; Fuerteventura; y La Gomera en los que se acometerán importantes proyectos que abundarán en la calidad de las operaciones y en la atención a los usuarios.

También este jueves el consejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, apuntó que el trabajo bilateral Estado-Canarias para planificar el siguiente DORA para el 2027, «fundamental para que nos permite llegar en las mejores condiciones». El primer DORA de Canarias contó con una inversión de 300 millones, y el actual cerca de 200 millones de euros. Ahora, señaló Rodríguez, «el Gobierno de Canarias ha trabajado fuertemente con Aena para que el siguiente DORA la inversión sea superior a los 1.000 millones de euros». Y para esa inversión millonaria hay ya «proyectos concretos que se están redactando».

Se llevará a cabo la renovación completa de la terminal Tenerife Sur, «algo absolutamente necesario». A su vez se renovará la terminal de Tenerife Norte; y se acometerá el proyecto de unión de las terminales insulares e internacionales del aeropuerto César Manrique de Lanzarote. Tres proyectos que, señaló el consejero, suman 900 millones de euros, suponiendo el DORA 2027-2031 «un revulsivo para Canarias.

Pero también, en opinión del consejero canario, se va a hacer «justicia», porque las red de aeropuertos canarios «es de las más rentables» del conjunto del Estado español y un volumen de movimiento de récord, lo que requiere una inversión «digna».