Más de 1.000 canarios con incapacidad reconocida vía judicial esperan por la Seguridad Social

Más de 1.000 canarios viven actualmente sin ingresos y a la espera de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ejecute la sentencia judicial firme que reconoce su incapacidad permanente, bien total, absoluta o de gran invalidez, y que le da derecho a cobrar una paga mensual.

Los reconocimientos del INSS se están demorando años, hay casos de hasta dos, en los que el ciudadano no tiene ningún ingreso, según denuncian los representantes sindicales por CC OO y UGT en el INSS de Las Palmas, Hortensia Rodríguez y Gustavo Martín, respectivamente.

«Solicitamos la ejecución de las sentencias para que la administración pague y estas personas puedan vivir», indica Martín, que asegura que hay letrados que han exigido el cumplimiento de sentencias hasta en tres ocasiones. «Ni siquiera responden a la Justicia», señala. Las personas en esta situación no solo no perciben ingresos sino que además, como no se ha reconocido aún su situación, no se pueden beneficiar de derechos que les corresponden como el copago farmaceútico. Tampoco pueden acceder al desempleo ni a otro tipo de ayudas y tampoco figuran en alta como pensionistas. «Es un perjuicio clarísimo», indica Rodríguez. Los representantes de CC OO y UGT reclaman a la Dirección Provincial del INSS la ejecución de las sentencias y el abono de la pensión mensual de las personas que tengan sentencia firme en un plazo máximo de dos meses desde que se dicta la sentencia (en lugar de los dos años que se llega a demorar actualmente).

Además, reclaman que se realice el cálculo y abono de las cantidades que le corresponden al afectado con carácter retroactivo y en el plazo más ágil posible. «Es la única forma viable por respeto a la ley, la justicia y los derechos de los ciudadanos», indican. « El recorrido de un trabajador enfermo para conseguir que se le conceda este derecho es largo y tortuoso por culpa de la administración que no agiliza los trámites para facilitar la vida del ciudadano», indican Rodríguez y Martín.

El abogado laboralista de CC OO Isaías González ha llevado varios casos y relata el de una mujer a la que le correspondían 16.000 euros de atrasos y tardó dos años en cobrarlos. «A ella la ayudó su ex marido pero hay personas que no tienen la suerte de que alguien les eche una mano», indica.