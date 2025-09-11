El 'Zorro Rosa' del canario Rafa Lesmes afronta la RallyClassics África como antesala al Dakar Junto con su copiloto velillense, Tabatha Romon, el equipo canario Dakar por la Vida disputará en Marruecos esta prueba entre el 12 y el 17 de septiembre

Nueva y apasionante aventura la que arranca para el equipo canario Dakar por la Vida este viernes, en el que tras la primera toma de contacto en la Baja Aragón, que se saldó con un meritorio cuarto puesto, el Zorro Rosa se enfrenta en esta ocasión un exigente ensayo general que le llevará hasta Marruecos, donde competirá hasta el 17 de septiembre en un RallyClassics África en el que se encontrarán con condiciones similares a las que le esperan el próximo mes de enero en el desierto saudí, en el que será su estreno en el rally más duro del planeta, con su nueva montura.

Por delante le esperan 1.000 kilómetros de tramos cronometrados, en una prueba de regularidad en la que compiten todoterrenos clásicos y modernos, que cumple su tercera edición, en la que competirán 42 equipos de todo el mundo.

Se mantiene el formato de cinco etapas, a través de las regiones de Erfoud y Merzouga, e introduce varias novedades, entre las que se encuentra el recorrido opcional de regularidad y navegación el día 11 de septiembre, una prueba del desierto el día 12, para probar los vehículos y los equipos, el nuevo trofeo Dunes Test, con el que se quiere reconocer al mejor equipo en las dunas y el trofeo para el mejor equipo local.

Condiciones de carrera muy parecidas a las del Dakar

Rafa Lesmes está preparado para asumir el reto del cambio de montura del Elefante Rosa al Zorro Rosa, que implica pasar de un vehículo de «más de 10.000 kilos, con un centro de gravedad muy alto, 600 CV, no te permite tener ningún tipo de duda, ni puedes improvisar, mientras que con el Toyota, es totalmente diferente, por lo que hay que resetear la cabeza y comenzar de nuevo desde cero».

De su nuevo vehículo, explica que «es un Toyota HDJ 80, un vehículo bregado en 1.000 batallas, que se utiliza mucho en Arabia Saudí y en África, porque no tiene casi electrónica, lo cual nos beneficia, tiene tres diferenciales que está muy bien para salir de cualquier atolladero en las dunas, cuenta además con un doble eje rígido, un vehículo que aunque no es puntero, es un zorro del desierto que va a aguantar perfectamente».

En el nuevo apodo del Zorro Rosa, reconoce que estuvo buscando «un animal que tuviera ese enganche para sustituir al elefante y me gustó el zorro, porque es un animal astuto, que sabe improvisar y buscarse la vida en cada momento, que vive en el desierto, por lo que tiene que estar siempre lúcido y despierto».

Del reto que le espera en Marruecos durante el RallyClassics África, el piloto canario desvela que «son cinco o seis días de competición, es lo más similar a lo que nos vamos a encontrar en el Dakar, porque hay mucha navegación, mucha duna y mucho terreno duro de piedaras». «Va a ser nuestra tercera participación, con 1.000 kilómetros selectivos y además, de los 10 primeros del Dakar Classic, seis participaron en esta carrera el año pasado, entre ellos nosotros», apuntó.