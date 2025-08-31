El Zonzamas Plus Car Lanzarote planta cara pero el Guardés impone su oficio en la Liga Iberdrola (23-28)

El estreno del Zonzamas Plus Car Lanzarote en la Liga Guerreras Iberdrola comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria de Juan Ramón de León Tejera, expresidente del club recientemente fallecido. Acto seguido, el balón echó a rodar y el choque entre el equipo batatero y el Mecalia Atlético Guardés ofreció intensidad y alternativas desde el primer instante.

El Guardés golpeó primero con un rápido contraataque, aunque la réplica inmediata de Brenda marcó el tono de un Zonzamas que no se arrugó. La defensa local en seis metros y las intervenciones de Valentina Menucci bajo palos sostuvieron a las lanzaroteñas, que incluso se pusieron por delante en el minuto 7:13 (4-3) gracias a Gleinys Reyes.

El intercambio de goles mantuvo la igualdad, con Sancha anotando desde los siete metros y las exclusiones de Nahomi Márquez como hándicap local. Aun así, el equipo de Juanmi Pérez alcanzó su máxima renta hasta el momento con un 9-7 tras tanto de Lorena Zarco en el 21', obligando a la entrenadora gallega, Ana Seabra, a parar el partido con 10-8 en el minuto 24. El Zonzamas supo mantener su pulso y llegó al descanso con una ilusionante ventaja (12-10).

En la reanudación, las lanzaroteñas sorprendieron con una defensa 5:1 liderada por Paula García, que incomodó la circulación gallega. El Guardés, atascado en ataque, solo

encontraba portería desde los siete metros, mientras Marie Louis y Reyes daban aire a las locales (20-17, min. 45). Sin embargo, la reacción visitante no tardó: las de Seabra apostaron por atacar con siete jugadoras y, con la velocidad de Ania Ramos y la fiabilidad desde los siete metros de Cifuentes, voltearon el marcador (21-22, min. 50).

El Zonzamas acusó el esfuerzo y la falta de acierto en los minutos decisivos, estrellándose contra los palos y contra una Mínguez muy segura en la portería. El Guardés, más experimentado, supo dormir el ritmo y estirar la renta hasta un 23-28 final que no refleja la igualdad vivida durante tres cuartas partes del encuentro.

El Mecalia Atlético Guardés inicia con victoria su defensa del título, mientras que el Zonzamas Plus Car Lanzarote deja una imagen muy competitiva, capaz de tutear durante muchos minutos al vigente campeón.

Ficha técnica:

Zonzamas Plus Car Lanzarote (23): Valentina Menucci, Marie Louis (7 goles), Brenda Roger Soler (4), Ingrid Roger Soler (1, excluida en el 34:15), Gleinys Reyes González (4), Yasmin Frederica Fernández Furtado, María Paula Fernández Estigarribia (2), Agustina López Santamarina, Luna Vončina, Alicia Robles Sánchez, Irene Botella Poveda (1), Paula García Locay (2), Nahomi Márquez Jabique (excluida en el 13:36 y 23:02), Claudia Kaulback Amoedo, Daniela Jerónimo García y Lorena Zarco Úbeda (2). Entrenador: Juan Miguel Pérez Fernández.

Mecalia Atlético Guardés (28): Sabina Mínguez García, Jazmín Lucero Mendoza Peralta (5), Blazka Hauptman, Lorena Aide Téllez Delgado (3), Cecilia Cacheda González (5), María Palomo Pineda (excluida en el 50:37), Rosane Serrano Ortega (1), Elena Martínez Ruiz (1), Cristina Cifuentes Bermejo (7), Carme Castro Viaño, Nerea Gil Muñoz, Ariana Clara Montserrat Portillo Mieres (1), María Sancha González (1, excluida en el 41:22), Ania Ramos Reyes (4), Anouk Nieuwenweg y Marie-Hélène Amandine Audrey Balzinc. Entrenadora: Ana Cristina Teixeira Seabra.

Árbitros: Oriol Grebol Banús y Miquel Vigo Azuaga.

Parciales cada 5 minutos: 3-2, 5-5, 7-6, 8-7, 10-8, 12-10 (descanso); 15-13, 17-16, 19-17, 21-22, 21-24, 23-28 (final).

Incidencias: Partido correspondiente a la Jornada 1 de la Liga Guerreras Iberdrola celebrado en la Ciudad Deportiva Lanzarote ante unos 300 aficionados. El encuentro comenzó con un minuto de silencio en memoria de Juan Ramón de León Tejera, expresidente del Zonzamas.