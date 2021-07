Yeremy Pino: «Lloré más que nadie con el gol del ascenso de Araujo»

Hay vida más allá de Pedri. La cantera canaria sigue creciendo y el fútbol con aroma a agua salada continúa sorprendiendo. Yeremy Pino (20/10/2002), tras enamorar a Unai Emery y dar el salto a la primera plantilla del Villarreal, conquistó la Europa League. Pero ahí no queda todo. El futbolista, a sus 18 años, peleó la Eurocopa sub-21 con la selección española y luego estuvo concentrado en la burbuja de la absoluta a las órdenes de Luis Enrique. Es el triunfo del fútbol de la calle y la modestia. Centrado y con la cabeza en su sitio, el jugador grancanario espera seguir creciendo a base de trabajo y sacrificio. Sin olvidar, además, de dónde viene y cuáles son sus orígenes.

«Lloré más que nadie con el gol del ascenso de Sergio Araujo y ojalá algún día pueda jugar en el Gran Canaria, es un sueño. Siempre he ido de pequeño. Ojalá poder meter algún gol, si dios quiere», admite Yeremy tras darse un baño de masas con los más pequeños en Las Rehoyas, en el Campus José Ojeda. Y es que Pino, pese a llevar casi una vida ya en el Villarreal, no olvida sus sentimientos hacia la UDLas Palmas.

Después de irrumpir de manera abrupta en la máxima categoría del fútbol español e incluso en territorio europeo, con 37 encuentros (24 de Liga, nueve de Europa League y cuatro de copa del Rey) y siete tantos en su currículum ya, lo mejor está por venir. «Ni yo me imaginaba dar el salto tan pronto. Al final, te lo tienes que creer un poco, pero no veía subir tan pronto. Emery me dio la oportunidad y le respondí a mi manera, dándolo todo en el campo, tanto en ataque como en defensa», asevera Pino. «Jamás olvidaré mi debut ni el título de Europa League, fueron momentos muy especiales. Yo me fui con 13 años a Villarreal y tengo 18, parece como si llevase toda la vida allí. Mañana vuelvo y estoy loco por llegar allí», confiesa.

Rodeado de jugadores con un nivel tremendo, como Gerard Moreno, compitiendo en las semifinales de la Eurocopa ante Italia y después de anotar 30 tantos en la temporada, estando entre los 10 máximos goleadores de las mejores competiciones europeas, se forja el diamante grancanario. «Es una locura aprender cada día al lado de jugadores como Dani Parejo, Gerard Moreno, Raúl Albiol, Asenjo... gracias a ellos se ven los resultados de los canteranos como yo. Ellos nos apoyan a muerte y esto da sus frutos», relata la perla isleña. En cuanto a su protector dentro de la caseta del submarino, destaca a otro veterano como Vicente Iborra:«Siempre me ha apoyado, el primer gol que metí lo celebró conmigo como si lo hubiese metido él. No tengo malas palabras hacia ninguno de mis compañeros, siempre han estado, en los malos y en los buenos momentos, dando consejos», comenta el joven talento grancanario.

En mente y en su calendario, una fecha en rojo. La final de la Supercopa de Europa. Inconformista y hambriento, Yeremy quiere ampliar su vitrina de títulos. «Sueño ganar la Supercopa. Llevármela a casa y coger credibilidad, hacerme un nombre. Seguir así en la Liga y la Champions, todo lo que venga», señala con convicción y mucha confianza. Además, vuelta alto. «España tiene un equipo muy joven, pero es un grupo excepcional. Yo los veía cuando estaba en la burbuja y había buen rollo. ¿Verme ahí? Ojalá, estar con la absoluta es una meta. Seguiré trabajando para que llegue ese momento, como están llegando ahora todas las cosas», afirma sobre otro de sus objetivos, este más a largo plazo. En relación a las Olimpiadas de Tokio, pese a haberse quedado fuera de la convocatoria final de Luis de la Fuente, solo tiene buenas palabras. «Cuando vi la lista para los Juegos Olímpicos, solo puedo desearle lo mejor a la selección y a Luis, a muerte con ellos. Es un grupo sensacional, ojalá consigan el oro», declara Pino.

Tras sacarse una foto con cada uno de los niños que aprenden en el Campus José Ojeda, en la que es la décima edición, y momentos antes de retirarse a entrenar, Yeremy se siente como en casa. En su salsa. «Me siento muy identificado con los niños, en este campus, que es fenomenal, y con la ilusión de llegar algún día a donde por suerte he estado yo, es muy bonito. Me hubiese gustado, de pequeño, venir a algún campus», concluye el delantero.